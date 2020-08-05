Коронавирус атаковал сотрудников Высшего антикоррупционного суда Украины

Коронавирус поразил Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда — сразу пять ее сотрудников сообщили о позитивном тесте на COVID-19. Ранее сообщалось о новом коронавирусном антирекорде в Украине — за прошедшие сутки диагноз поставили еще 1271 больному.

Таким образом, с целью обеспечения безопасности и сотрудников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции посетителей суда решили допускать в помещение исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

Напомним, в конце июля COVID-19 обнаружили у сотрудника Шевченковского суда Киева.

Фото Слово і діло

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