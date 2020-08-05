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Зеленский назначил нового главу военной разведки: кто такой Кирилл Буданов
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, назначив новым руководителем ведомства Кирилла Буданова. Напомним, в июле был отправлен в отставку бывший глава Нацбанка Яков Смолий.
Соответствующий указ главы государства датирован 5 августа.
«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в тексте указа.
Одновременно с этой должности уволен Василий Бурба.
Буданов — офицер Главного управления разведки Минобороны, которого 4 апреля 2019 года в Киеве пыталась убить группа диверсантов из России. Но план не удался. Взрывчатка взорвалась во время закладки. Главарь диверсионной группы получил тяжелые ранения. Также были задержаны его сообщники.
Как сообщает ZN.UA, сослуживцы Буданова характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. При этом их смущает отсутствие у Буданова стратегического управленческого опыта.
Источники издания связывают отставку Бурбы с так называемыми «пленками Ермака».
«Хотя в „сливе“ видео, на которых Ермак-младший обсуждает назначение людей на госдолжности за мзду, подозревались многие, последние подозрения стоили Бурбе должности», — заявили источники.
Как сообщалось ранее, 14 июля СБУ задержала Дмитрия Штанько, который мог быть автором скандальных «пленок Ермака», однако его супруга заявила, что 100 тысяч долларов ее мужу подбросили.491
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