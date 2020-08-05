- 22:23 6-летнюю украинку спасли от редкой болезни, связанной с коронавирусом
- 21:57 Бывший чиновник МВД времен Януковича назначен заместителем Ермака
- 21:56 «Шахтер» за 4 минуты «порвал» «Вольфсбург» и сыграет в финальном турнире ЛЕ: хроника матча, видео голов
- 21:32 Волынский священник "случайно" поздравил Путина с Днем ангела: прихожане не пускают его в храм
- 20:58 Зеленский назначил нового главу военной разведки: кто такой Кирилл Буданов
- 20:57 Возможны заторы: где в Киеве из-за ремонта перекроют дороги
- 20:33 Буйные туристы устроили скандал в аэропорту Запорожья: инцидент попал на видео
- 20:15 «Заря» выступила с заявлением по Скрипнику и усилилась четырьмя новичками
- 20:04 Под Киевом сгорела фура с посылками
- 20:03 Преображение Господне: как католики отмечают этот праздник
- 19:55 Разрушенный взрывом порт в Бейруте показали на снимках со спутника
- 19:32 Жарко и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
Бывший чиновник МВД времен Януковича назначен заместителем Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса бывшего начальника Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича Олега Татарова. Ранее был обнародован указ о кадровых рокировках в Главном управлении разведки.
Соответствующий указ обнародован на президентском сайте.
Активисты в интервью ZN.UA напомнили, в МВД Татаров курировал уголовные производства относительно Татьяны Черновол и автомайдановцев, а в 2014 году лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие на Евромайдане стреляют друг в друга.
К функциям Татарова в Офисе президента Зеленского отнесены формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, а также вопросы защиты прав человека.
Напомним, ранее стало известно о серьезном кадровом скандале в Офисе президента.
Скрин телеинтервью Буданова, 2014 год74
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter