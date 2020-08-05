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Украина

Бывший чиновник МВД времен Януковича назначен заместителем Ермака

21:57 5 августа 2020
Бывший чиновник МВД времен Януковича назначен заместителем Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса бывшего начальника Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича Олега Татарова. Ранее был обнародован указ о кадровых рокировках в Главном управлении разведки.

Соответствующий указ обнародован на президентском сайте.

Активисты в интервью ZN.UA напомнили, в МВД Татаров курировал уголовные производства относительно Татьяны Черновол и автомайдановцев, а в 2014 году лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие на Евромайдане стреляют друг в друга.

К функциям Татарова в Офисе президента Зеленского отнесены формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, а также вопросы защиты прав человека.

Напомним, ранее стало известно о серьезном кадровом скандале в Офисе президента.

Скрин телеинтервью Буданова, 2014 год

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