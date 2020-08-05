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Лукашенко обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков Вагнера, — Гордон
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился передать Украине задержанных наемников «ЧВК Вагнера». Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.
«Он (Лукашенко. — Авт.) сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто воевал на Донбассе против Украины, и украинцев из того списка (задержанных наемников. — Авт.). Он сказал, что даст зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые по белорусским законам сделают все необходимое, чтобы передать преступников и России, и Украине», — заявил Гордон в интервью белорусскому Радио Свобода.
По словам журналиста, в ближайшее время интервью с президентом соседнего государства будет опубликовано на его YouТube-канале.
Известно, что во время интервью Лукашенко позвонил Зеленский.
Напомним, 3 августа Генпрокуратура Беларуси получила запрос Киева о временном аресте задержанных под Минском российских боевиков ЧВК «Вагнер».186
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