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Панама будет штрафовать корабли за посещение оккупированного Крыма
Количество судов, незаконно посещающих порты временно оккупированного Крыма, может резко сократиться благодаря тому, что Украина провела первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой, под флагом которой ходит очень большое количество кораблей из разных стран мира.
В ходе консультаций стороны договорились о наложении санкций на такие суда, написал на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
«Сегодня провел первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой. Договорились с заместителем главы внешнеполитического ведомства Панамы Федерико Альфаро Бойдом следующее: активизировать экономическое сотрудничество, в частности в области судостроения, авиаперевозки, гидроэнергетики и тому подобное. МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом — нарушителей ждут суровые санкции», — отметил он.
Также дипломат указал, что наши страны договорились усилить сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН.
«Поблагодарил коллегу за замечательное взаимодействие с Панамой по вопросам выдачи вип-беглецов», — добавил Евгений Енин.
Как известно, морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году.
Напомним, что Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает пополнять реестр судов-нарушителей, которые игнорируют требования Украины и заходят в закрытые порты аннексированного Россией Крыма. В реестре фиксируется каждый случай незаконного захода судов в Крым. В дальнейшем перечень нарушителей будет использоваться для привлечения виновных к ответственности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Государственное учреждение Госгидрография, которое отвечает за издание и поддержку официальных морских навигационных карт на территориальные воды Украины, предложило создать морской режимный район вокруг аннексированного РФ Крыма — для того, чтобы добиться запрета захода судов во все порты полуострова.32
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