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В США подсчитали, сколько российских военных находится на Донбассе
Генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, кандидатура которого внесена американским президентом Дональдом Трампом в Сенат для утверждения на должность посла США в Украине, заявил, что на Донбассе сейчас находится около 2300 российских военных.
Об этом он заявил в комментариях Комитету по международным отношениям Сената США, передает «Голос Америки».
По словам Дейтона, Россия передала сепаратистам более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и другие виды вооружения.
Также Дейтон заявил, что украинским военных в Донбассе противостоит «достаточно мощная сила».
«Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные», — сказал он.
Информационный ресурс отмечает, что заявления Дейтона не голословны, так как он хорошо знаком с ситуацией в нашей стране, являясь военным советником США по Украине в сфере обороны. С 2010 года вероятный посол возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а ранее 40 лет служил в Сухопутных силах США.
Также в своем комментарии Кит Дейтон заявил, что пока нет ответа на вопрос, стоит ли США присоединиться к мирному процессу в Украине, предложив переговоры относительно новых механизмов, альтернативных Минским договоренностям.
Напомним, что Россия постоянно проводит ротации своих военнослужащих на Донбассе, а также снабжает боевиков новейшими образцами вооружения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что количество военных РФ на Донбассе постоянно меняется: в начале года там находилось более 25 тысяч путинских военнослужащих. Такие цифры приводил на закрытом заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.6
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