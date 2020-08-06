По-прежнему стреляют: в ОБСЕ назвали количество нарушений на Донбассе с начала перемирия

Нарушив три раза в течение первых суток перемирие, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы, пророссийские боевики продолжили свои провокации и в последующие дни.

Так, за все время после 27 июля (дата начала перемирия) Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение на Донбассе.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

При этом за последние сутки в Донецкой области зафиксировали три нарушения режима тишины, а в Луганской — два нарушения.

«На конец отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня, оба в Донецкой и Луганской областях (в том числе 45 взрывов, два снаряда в полете, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия)», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Офисе президента уверены, что несмотря на единичные выстрелы на линии соприкосновения, режим прекращения огня на Донбассе работает, так как обстрелы террористов не несут системного характера и являются распространенными случаями «в любой зоне военных действий».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ни одна война не прекращается мгновенно и обычно единичные провокации продолжаются месяц-два, и на все требуется время. Поэтому идеального перемирие придется еще подождать.

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