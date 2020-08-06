Конец ПЦУ в Крыму: архиепископ Климент сделал резонансное заявление после решения суда оккупантов

Решение Верховного суда России оставить в силе постановление о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе означает, что в Крыму больше не будет украинской церкви.

Такое мнение в эфире Радио Крым. Реалии высказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

«Если судебные приставы начнут исполнять это решение, то это будет означать прекращение существования Православной церкви Украины в Крыму. Кроме этого здания, у меня на полуострове больше ничего не осталось, кроме нескольких жилых домов в глухих сельских районах. Сейчас самый острый вопрос: куда девать имущество?» — сетует архиепископ.

Климент утверждает, что еще в 2017 году российские судебные приставы вывезли церковные ценности с первого этажа собора, и с тех пор они так и не были найдены.

«В соборе осталось уникальное собрание живописных икон, которое накапливалось в течение 25 лет, там есть работы 18−19-го веков. Раньше момент выселения удавалось оттянуть, поскольку по российскому закону мы должны были пройти все суды, а сейчас мы окончательно проиграли в Москве. Дальше остается только Европейский суд по правам человека — и мы уже обратились туда», — заключил Климент.

Напомним, что оккупанты еще в начале 2019 года направили предписание об «освобождении помещений» Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения УПЦ Киевского патриархата (ныне ПЦУ).

В российском Министерстве имущества Крыма пояснили требование покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.​

В июне Кабинет министров Украины повторно принял проект постановления Верховной Рады Украины по защите Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Ранее этот проект постановления уже принимался прошлым Кабинетом министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком, но был отозван процедурными нормами из-за смены правительства.

Архиепископ Климент считает, что постановление украинского правительства поможет сохранить Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе благодаря «распространению ответственности государства за граждан Украины, которые остались в Крыму».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор подверг резкой критике решение российских «властей» Крыма о сносе храма Украинской православной церкви в Евпатории. Сделал он это во время выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене. В частности, Гилмор назвал действия «властей» «вопиющим пренебрежением основных свобод».

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