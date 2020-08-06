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Украина

У Зеленского заявили о решении проблемы мизерных пенсий родителям погибших на Донбассе бойцов

6:52 6 августа 2020
Владимир Зеленский

Кабинет Министров Украины по настоянию президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ ООС.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Напомним, проблема, по словам Зеленского, возникла из-за того, что военные, погибшие на войне в 2014—2018 годах, получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч гривен.

В очередной раз с такими неудобными вопросами президент столкнулся во время недавней поездки в Волынскую область.

«Я был в Луцке последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать говорит: „Неужели наши дети, погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019—2020 годах? Неужели это справедливо?“ Это очень несправедливо», — сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что это решение будет распространяться на девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

В свою очередь, министр социальной политики Украины Марина Лазебная отметила, что Президент поручил правительству оперативно решить вопросы пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.

«Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие — в полтора-два раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установил адресные доплаты к пенсиям», — отметила Лазебная.

Министр социальной политики заверила, что отныне наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных — 12200 грн, если трое — максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

«Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты — и за август, и за сентябрь», — подытожила министр.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой проблеме, с которой могут столкнуться украинцы: родившиеся в 70-е и 80-е годы прошлого века граждане не смогут выйти на пенсию в 60 лет — для этого им просто физически не хватит стажа, который придется докупать, или же работать еще несколько лет.

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