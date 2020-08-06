- 07:32 «Шахтер» за 4 минуты «порвал» «Вольфсбург» и сыграет в финальном турнире ЛЕ: хроника и видеообзор матча
- 07:31 Почему болит спина, лечится ли остеохондроз и чем опасен укус клеща: отвечает невролог
- 07:21 Жара и местами грозы: какой будет погода в Украине на выходных
- 07:01 Преображение Господне: как католики отмечают этот праздник
- 06:52 У Зеленского заявили о решении проблемы мизерных пенсий родителям погибших на Донбассе бойцов
- 06:27 "Вредоносная информация": Facebook удалил пост Трампа о COVID-19
- 05:57 И вашим, и нашим: Цепкало объяснил, почему белорусские политики не дают четкого ответа о том, чей Крым
- 05:21 Обошлись без пальбы: трое подростков с автоматом проникли на территорию резиденции Трампа
- 04:58 "Сделаю все возможное": кандидат на пост посла США в Украине назвал свою главную задачу на новой должности
- 04:38 Японцы нашли спасение от коронавируса, но оно подойдет далеко не каждому европейцу
- 03:55 В Китае впервые испытали мощный беспилотник для наблюдений за тайфунами
- 03:05 Конец ПЦУ в Крыму: архиепископ Климент сделал резонансное заявление после решения суда оккупантов
Жара и местами грозы: какой будет погода в Украине на выходных
До конца недели в Украине удержится жаркая погода, разве что, в выходные дни температура воздуха снизится на несколько градусов и в отдельных регионах упадет ниже +30-ти.
Согласно данным Укргидрометцентра, в четверг, 6 августа, в Украине будет сухо и солнечно, средняя температура днем +30+32 градуса. На юге и востоке страны — до +35 градусов.
В пятницу, 7 августа, погода мало изменится. Разве что днем ртутный столбик опуститься на пару градусов в западных областях Украины. А вот облачность увеличится.
В субботу, 8 августа, в западных регионах ожидаются дожди с грозами, на остальной территории — жарко и переменная облачность. На востоке и юге — по-прежнему больше 30 градусов жары.
В воскресенье, 9 августа, ожидается, что дожди с грозами по-прежнему будут идти в западных регионах, а также распространятся в восточном направлении — до Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей. Температура воздуха днем — до +25+27 градусов. Больше 30-ти градусов ожидается лишь на юге и в районе Днепра и Запорожья.
Эксклюзивный материал с комментариями синоптиков, в том числе и народных, о погоде в августе читайте на сайте «ФАКТОВ».21
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.