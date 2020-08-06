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Украина

Жара и местами грозы: какой будет погода в Украине на выходных

7:21 6 августа 2020
Фонтан

До конца недели в Украине удержится жаркая погода, разве что, в выходные дни температура воздуха снизится на несколько градусов и в отдельных регионах упадет ниже +30-ти.

Согласно данным Укргидрометцентра, в четверг, 6 августа, в Украине будет сухо и солнечно, средняя температура днем +30+32 градуса. На юге и востоке страны — до +35 градусов.

В пятницу, 7 августа, погода мало изменится. Разве что днем ртутный столбик опуститься на пару градусов в западных областях Украины. А вот облачность увеличится.

В субботу, 8 августа, в западных регионах ожидаются дожди с грозами, на остальной территории — жарко и переменная облачность. На востоке и юге — по-прежнему больше 30 градусов жары.

В воскресенье, 9 августа, ожидается, что дожди с грозами по-прежнему будут идти в западных регионах, а также распространятся в восточном направлении — до Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей. Температура воздуха днем — до +25+27 градусов. Больше 30-ти градусов ожидается лишь на юге и в районе Днепра и Запорожья.

Эксклюзивный материал с комментариями синоптиков, в том числе и народных, о погоде в августе читайте на сайте «ФАКТОВ».

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