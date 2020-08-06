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Украина

Карантин могут усилить еще в четырех областях

7:44 6 августа 2020
Дезинфекция

С понедельника, 10 августа, в нескольких областях Украины могут усилить карантин — сейчас они находятся в «зеленой» зоне по «коронавирусным» показателям, но ситуация в них ухудшается.


Об этом пишет президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и уточняет, что речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях.

«В этих областях уже пять дней подряд превышается, по крайней мере, один из установленных правительством показателей — коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста. По решению национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, административно-территориальные единицы (районы) в этих областях могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от состояния распространения COVID-19 — от зеленого (низкий) до красного (высокий уровень эпидемической опасности). Комиссия будет собираться в эту пятницу, а ее решение начнет действовать с понедельника», — уточняет Милованов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке и Тернополе, попавшим в «красную» карантинную зону, устраивали демарши и возмущались усилением карантинных мер.

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Карантин могут усилить еще в четырех областях

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