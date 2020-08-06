- 08:10 «Манчестер Сити» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:08 После скандального избиения пассажирки с поезда "Укрзалізниці" сняли толпу пьяных мужчин
- 08:00 100-мегабітний Інтернет по акції від провайдера Мережа Ланет
- 07:44 Карантин могут усилить еще в четырех областях
- 07:32 «Шахтер» за 4 минуты «порвал» «Вольфсбург» и сыграет в финальном турнире ЛЕ: хроника и видеообзор матча
- 07:31 Почему болит спина, лечится ли остеохондроз и чем опасен укус клеща: отвечает невролог
- 07:21 Жара и местами грозы: какой будет погода в Украине на выходных
- 07:01 Преображение Господне: как католики отмечают этот праздник
- 06:52 У Зеленского заявили о решении проблемы мизерных пенсий родителям погибших на Донбассе бойцов
- 06:27 "Вредоносная информация": Facebook удалил пост Трампа о COVID-19
- 05:57 И вашим, и нашим: Цепкало объяснил, почему белорусские политики не дают четкого ответа о том, чей Крым
- 05:21 Обошлись без пальбы: трое подростков с автоматом проникли на территорию резиденции Трампа
Карантин могут усилить еще в четырех областях
С понедельника, 10 августа, в нескольких областях Украины могут усилить карантин — сейчас они находятся в «зеленой» зоне по «коронавирусным» показателям, но ситуация в них ухудшается.
Об этом пишет президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и уточняет, что речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях.
«В этих областях уже пять дней подряд превышается, по крайней мере, один из установленных правительством показателей — коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста. По решению национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, административно-территориальные единицы (районы) в этих областях могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от состояния распространения COVID-19 — от зеленого (низкий) до красного (высокий уровень эпидемической опасности). Комиссия будет собираться в эту пятницу, а ее решение начнет действовать с понедельника», — уточняет Милованов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке и Тернополе, попавшим в «красную» карантинную зону, устраивали демарши и возмущались усилением карантинных мер.274
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.