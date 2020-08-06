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В сети разоблачили нашумевший фейк про многомиллионный митинг против карантина в Германии (фото)
Ресурс «По той бік новин» разоблачил очередной фейк, связанный с пандемией коронавируса.
Речь идет о якобы миллионном митинге в Германии, участники которого протестовали против карантинных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19. В сети распространяли соответствующее фото с этой протестной акции. Которая, как оказалось, была сделана на Уличном параде в Швейцарии в прошлые годы — мероприятие в связи с пандемией в этом году не проводили.
«Митинг в Берлине действительно состоялся. Его провели под лозунгом „Конец пандемии — День свободы“. Протестующие выкрикивали самые разные лозунги — от того, что пандемия это выдумка до полного отрицания существования коронавируса. Более умеренные требовали смягчения карантина. Мало кто из митингующих носил маску или соблюдал дистанцию. Хотя полиция неоднократно через мегафон призвала их это сделать. В конце концов правоохранители были вынуждены остановить акцию», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что количество участников митинга сторонники акции увеличили, как минимум, в 65 раз — до 1,3 млн человек. Правоохранители говорили о 17−20 тысячах участниках.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Закарпатского противоопухолевого центра Андрей Русин, подхвативший коронавирус, записал обращение к украинцам, в котором заявил, что COVID-19 не фейк, а смертельно опасная биоатака.
Фото — скриншот с видео70
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