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От коронавируса за сутки в Украине умер 31 человек
В Украине установлен новый антирекорд по темпам распространения коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, 5 августа, COVID-19 диагностировали у 1318 пациентов, скончался 31 человек.
Госпитализировать пришлось 261 человека, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новоинфицированных — во Львовской (198), Харьковской (142) Ивано-Франковской (127), Одесской (110) и в Киеве (180).
Как сообщает система мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, всего в Украине с начала эпидемии подтверждены 76 808 случаев заражения. Для 1819 человек болезнь закончилась летальным исходом, 42 465 сумели выздороветь. 33 тысячи инфицированных все еще болеют.
Данные темпам распространения коронавирусной инфекции в Украине и статистику заболеваемости и смертности по областям можно отслеживать в обновляемой статье «ФАКТОВ».266
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