27.52 / 27.77 32.37 / 32.91
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Советник Зеленского подал в отставку: названа причина

10:02 6 августа 2020
Игорь Новиков

Советник президента Украины Игорь Новиков, ранее назвавший скандалы с утечками аудиозаписей разговоров с участием высших госчиновников «национальным видом спорта», написал заявление об отставке.

«Решил не отставать от Максима Бахматова (уволившийся экс-советник мэра Киева Виталия Кличко. — Авт.)», — пишет Новиков на своей страничке в соцсетях и публикует фото с заявлением. Причина — по собственному желанию. И ставит хэш-теги #illbeback и #внеполитики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Яков Смолий подал в отставку с поста главіы Нацбанка Украины и пожаловался на политическое давление.

306

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игорь Новиков

Советник Зеленского подал в отставку: названа причина

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Задержанные

Под Киевом стрелок ранил девушку: фото и подробности ЧП

Зеленский назначил нового главу военной разведки

Зеленский назначил нового главу военной разведки: кто такой Кирилл Буданов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер