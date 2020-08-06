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Советник Зеленского подал в отставку: названа причина
Советник президента Украины Игорь Новиков, ранее назвавший скандалы с утечками аудиозаписей разговоров с участием высших госчиновников «национальным видом спорта», написал заявление об отставке.
«Решил не отставать от Максима Бахматова (уволившийся экс-советник мэра Киева Виталия Кличко. — Авт.)», — пишет Новиков на своей страничке в соцсетях и публикует фото с заявлением. Причина — по собственному желанию. И ставит хэш-теги #illbeback и #внеполитики.
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