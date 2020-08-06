В Украине хотят ввести новый налог и штрафы для самозанятых таксистов

Правительство Украины хочет обязать самозанятых таксистов, которые регулярно устраивают ДТП, приобретать специальный патент на осуществление пассажирских перевозок, объем поступлений от которых в бюджет может составить 800 млн гривен в год.

Соответствующий проект закона Украины обнародован для обсуждения на сайте Министерства инфраструктуры.

Нелегальные перевозки (без патента) авторы законопроекта предлагают штрафовать на 3400 гривен (каждый раз при выявлении нарушения).

По оценкам экспертов МИУ, объем рынка внутренних перевозок такси оценивается не менее чем в 40 млрд гривен в год (в т.ч. рынок информационных услуг по организации перевозок — около 4 млрд гривен), а количество лиц, задействованных в таких перевозках, составляет около 220 тыс. (98% из них являются неофициально занятые физическими лицами, которые не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности).

Замечания и предложения к законопроекту принимаются в течение месяца по ссылке.

Напомним, таксисты в Украине часто становятся жертвами преступных нападений. Так, на прошлой неделе на Донбассе подросток жестоко расправился с таксистом и продал его машину, а в Киеве безденежный пассажир обстрелял водителя такси.



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