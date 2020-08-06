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Украина

В Киеве фрагменты тела мужчины разбросали по нескольким районам и пытались сжечь (фото)

11:21 6 августа 2020
Полиция в лесу

В Киеве, где ранее полицейские просили помочь в опознании мужчины, чью голову выловили из реки зимой этого года, устанавливают обстоятельства смерти столичного жителя, фрагменты тела которого были обнаружили в разных районах города.

Как сообщают в полиции Киева, первые фрагменты тела были обнаружены на Троещине — женщина пыталась сжечь конечности в костре, который она развела в лесопосадке.

«Впоследствии правоохранители нашли останки мужчины в квартире в Днепровском районе. С женщиной общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного убийства», — отмечают в полиции.

По словам и.о. начальника ГУНП в Киеве Виктора Нечитайло, личность погибшего установили — это житель Днепровского района 1981 года рождения. Женщина, которая пыталась сжечь фрагменты тела, была ранее с ним знакома.

Она — уроженка другого государства, 1987 года рождения. Последние несколько лет жила в Киеве. Среди версий, которые отрабатывают полицейские, в частности, попытка завладеть квартирой погибшего.

«По данному факту начато досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой, следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы», — добавил Виктор Нечитайло.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело уроженца Украины — рэпера Энди Картрайта.

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