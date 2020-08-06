- 11:46 COVID-19 проник на украинские военные корабли: моряков «Гетмана Сагайдачного» отправили на карантин
- 11:41 Лукашенко позвал в Беларусь генпрокуроров Украины и России: что произошло
- 11:26 "Камни с неба": сюжет росТВ о проблемах с водой в Крыму взбудоражил сеть
- 11:21 Биткойн резко подорожал: стоит ли украинцам вкладывать сбережения в криптовалюту
- 11:21 В Киеве фрагменты тела мужчины разбросали по нескольким районам и пытались сжечь
- 11:01 Люди буквально распались на молекулы: 75 лет назад американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки
- 10:55 Существует препарат, который поможет не заболеть ВИЧ
- 10:39 Instagram запустил собственный аналог TikTok, но в Украине он работать не будет
- 10:31 Под Киевом в выгребной яме погибли три человека: подробности трагедии
- 10:06 В Украине хотят ввести новый налог и штрафы для самозанятых таксистов
- 10:02 Советник Зеленского подал в отставку: названа причина
- 09:31 Под Киевом стрелок ранил девушку: фото и подробности ЧП
"Камни с неба": сюжет росТВ о проблемах с водой в Крыму взбудоражил сеть
В аннексированном Крыму, где практически каждый день появляются новости об обмелении пресных рек, некоторые поселки перешли на потребление привозной воды. Сюжет из одного такого поселка — Мирное — показал российский пропагандистский телеканал Россия-1.
Они рассказали журналистам, что пить привозную воду не решаются из-за сильного неприятного запаха, однако водовозку от компании «Вода Крыма» ждут с огромным нетерпением.
Также стало известно, что в первые пять дней воду доставляли не только с запахом, но и с песком и листьями, однако после жалоб качество продукта улучшилось.
А вот просьбы от маломобильных пенсионеров организовать им доставку воды на дом ответа пока не нашли.
В сети пожелали крымчанам терпения, а также допустили, что на их желание жить вместе с Россией не повлияют даже камни с неба.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сейчас «власти» Крыма пытаются решить проблему острой нехватки воды бурением новых скважин, а также расконсервированием существовавших во времена СССР. Но такая практика опасна для Крыма, ведь запасы подземных вод небезграничны, а бесконтрольное бурение новых скважин может привести к минерализации водоносных слоев.283
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...