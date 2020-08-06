"Камни с неба": сюжет росТВ о проблемах с водой в Крыму взбудоражил сеть

В аннексированном Крыму, где практически каждый день появляются новости об обмелении пресных рек, некоторые поселки перешли на потребление привозной воды. Сюжет из одного такого поселка — Мирное — показал российский пропагандистский телеканал Россия-1.

Они рассказали журналистам, что пить привозную воду не решаются из-за сильного неприятного запаха, однако водовозку от компании «Вода Крыма» ждут с огромным нетерпением.

Также стало известно, что в первые пять дней воду доставляли не только с запахом, но и с песком и листьями, однако после жалоб качество продукта улучшилось.

А вот просьбы от маломобильных пенсионеров организовать им доставку воды на дом ответа пока не нашли.

В сети пожелали крымчанам терпения, а также допустили, что на их желание жить вместе с Россией не повлияют даже камни с неба.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сейчас «власти» Крыма пытаются решить проблему острой нехватки воды бурением новых скважин, а также расконсервированием существовавших во времена СССР. Но такая практика опасна для Крыма, ведь запасы подземных вод небезграничны, а бесконтрольное бурение новых скважин может привести к минерализации водоносных слоев.

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