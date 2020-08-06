Лукашенко позвал в Беларусь генпрокуроров Украины и России: что произошло

После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждалось задержание наемников ЧВК Вагнера под Минском, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о необходимости приезда в Беларусь украинских и российских представителей.

Как передает «Белта», Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для участия в разбирательстве в ситуации с задержанными боевиками. Об этом президент Беларуси заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Упомянув разговор с Зеленским, Лукашенко сказал: «Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем».

Назвав проблему «серьезной», белорусский президент добавил: «Положите втроем (генеральные прокуроры трех стран, — Авт) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной, а также те, которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите».

Если же представители Украины и России не приедут, то, по словам Лукашенко, в Беларуси сами решат эту проблему. «Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что готов выдать Украине наемников из ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе.

Фото с сайта https://www.belta.by

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