- 11:46 COVID-19 проник на украинские военные корабли: моряков «Гетмана Сагайдачного» отправили на карантин
- 11:41 Лукашенко позвал в Беларусь генпрокуроров Украины и России: что произошло
- 11:26 "Камни с неба": сюжет росТВ о проблемах с водой в Крыму взбудоражил сеть
- 11:21 Биткойн резко подорожал: стоит ли украинцам вкладывать сбережения в криптовалюту
- 11:21 В Киеве фрагменты тела мужчины разбросали по нескольким районам и пытались сжечь
- 11:01 Люди буквально распались на молекулы: 75 лет назад американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки
- 10:55 Существует препарат, который поможет не заболеть ВИЧ
- 10:39 Instagram запустил собственный аналог TikTok, но в Украине он работать не будет
- 10:31 Под Киевом в выгребной яме погибли три человека: подробности трагедии
- 10:06 В Украине хотят ввести новый налог и штрафы для самозанятых таксистов
- 10:02 Советник Зеленского подал в отставку: названа причина
- 09:31 Под Киевом стрелок ранил девушку: фото и подробности ЧП
Лукашенко позвал в Беларусь генпрокуроров Украины и России: что произошло
После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждалось задержание наемников ЧВК Вагнера под Минском, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о необходимости приезда в Беларусь украинских и российских представителей.
Как передает «Белта», Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для участия в разбирательстве в ситуации с задержанными боевиками. Об этом президент Беларуси заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.
Упомянув разговор с Зеленским, Лукашенко сказал: «Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем».
Назвав проблему «серьезной», белорусский президент добавил: «Положите втроем (генеральные прокуроры трех стран, — Авт) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной, а также те, которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите».
Если же представители Украины и России не приедут, то, по словам Лукашенко, в Беларуси сами решат эту проблему. «Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — сказал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что готов выдать Украине наемников из ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе.
Фото с сайта https://www.belta.by177
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...