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Украина

COVID-19 проник на украинские военные корабли: моряков «Гетмана Сагайдачного» отправили на карантин

11:46 6 августа 2020
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Первые случаи заболевания COVID-19 fakty.ua/theme/69 зафиксированы среди военнослужащих на кораблях ВМС ВС Украины, главной базой которых является Военная гавань в Одесском морском порту. Так, на флагманском корабле эскадры, фрегате «Гетман Сагайдачный», моряков отправили на карантин: среди них выявлен заболевший, диагноз уже подтвержден.

В пресс-службе командования ВМС не опровергают, но и не подтверждают данный факт. Однако журналистам стало известно, что командование военно-морской базы «Юг» уже изолировало всех контактировавших с заболевшим.

«Около 30 моряков сейчас размещены в вертолетом ангаре фрегата, — сообщает ресурс «Думская». — Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля «Александр Охрименко».

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра Минздрава, методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) COVID-19 подтвержден у 109 человек. В их числе — три ребенка и четыре медработника. Девять человек умерли. Это самое большое суточное количество в регионе за все время пандемии. Об этом сообщили в пресс служба Одесской областной администрации.

Таким образом, с начала пандемии лабораторно подтвержденных случаев всего — 3 758 (2 170 женщин, 1 588 мужчин). В это количество входят 368 детей. Летальных случаев — 64. Выздоровел — 1 691 человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине установлен новый антирекорд по темпам распространения коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, 5 августа, COVID-19 диагностировали у 1318 пациентов, скончался 31 человек.

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