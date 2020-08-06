Самым молодым кавалером ордена "За мужество" III степени стал 17-летний лицеист из Кривого Рога

17-летний лицеист из Кривого Рога Александр Гаркуша стал самым юным кавалером ордена «За мужество» III степени — этой награды его удостоили за спасение жизни пятерых детей в поселке Пашена Балка.

Как сообщает «Армия Inform», юноша закрыл от осколков детей, которые нашли взрывоопасный предмет и подожгли его.

История, едва не закончившаяся трагедией, произошла на Днепропетровщине летом 2019 года. Лицеист, приехавший на каникулы в поселок Пашена Балка, увидел, как дети, игравшие на площадке, подожгли предмет, похожий на боеприпас.

Александр, которому тогда было 16 лет, выхватил у детей опасную находку и попытался отбросить ее по-дальше, однако та рванула у него в руках.

Дети остались живы, а юноша получил тяжелые ранения и травмы. Он более двух недель провел в реанимации, перенес несколько операций. После длительного лечения он успешно закончил обучение в лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой, а теперь собирается поступать в одесскую Военную академию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», волонтеры общественной организации «Инвалиды и воины АТО» наградили Александра Гаркушу медалью «За верность национальной идее», а в Днепропетровском облсовете юноше вручили именную награду за спасение жизни.

Фото с сайта https://armyinform.com.ua.

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