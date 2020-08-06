27.53 / 27.76 32.36 / 32.89
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Могло рвануть как в Бейруте: в порту Николаева хранились тысячи тонн амиачной селитры

13:11 6 августа 2020
Аммиачная селитра в Николаеве

После мощного взрыва в Ливане, который разрушил половину Бейрута, массмедиа писали о том, что в Николаеве могут хранится тысячи тонн аммиачной селитры — по данным ливийских властей, именно это вещество «рвануло» в порту.

Как сообщает ВВС News Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского порта, опасный груз, завезенный в 2018 году, одно время хранился, однако его давно вывезли.

«После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта опровергает эту информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году судно «Тузла» прибыл в порт с 3, 217 тонн аммиачной селитры, которую выгрузили на причал. В администрации порта утверждают, что опасный груз вывезли в 2019 году, правда точную дату не называют.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились спутниковые снимки разрушенного взрывом Бейрута, которые сравниваются со сделанными зимой 2020 года.

164

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Аммиачная селитра в Николаеве

Могло рвануть как в Бейруте: в порту Николаева хранились тысячи тонн амиачной селитры

Карьер

На Харьковщине в карьере погиб подросток: фото и первые подробности

Зеленский назначил нового главу военной разведки

Зеленский назначил нового главу военной разведки: кто такой Кирилл Буданов

Боли в шейном отделе позвоночника

Врач объяснил, как чрезмерное потребление сахара может привести к болям в спине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер