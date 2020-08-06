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Могло рвануть как в Бейруте: в порту Николаева хранились тысячи тонн амиачной селитры
После мощного взрыва в Ливане, который разрушил половину Бейрута, массмедиа писали о том, что в Николаеве могут хранится тысячи тонн аммиачной селитры — по данным ливийских властей, именно это вещество «рвануло» в порту.
Как сообщает ВВС News Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского порта, опасный груз, завезенный в 2018 году, одно время хранился, однако его давно вывезли.
«После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта опровергает эту информацию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году судно «Тузла» прибыл в порт с 3, 217 тонн аммиачной селитры, которую выгрузили на причал. В администрации порта утверждают, что опасный груз вывезли в 2019 году, правда точную дату не называют.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились спутниковые снимки разрушенного взрывом Бейрута, которые сравниваются со сделанными зимой 2020 года.164
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