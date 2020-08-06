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Температурный рахат-лукум: синоптик рассказала о погоде до конца недели

13:25 6 августа 2020
Температурный рахат-лукум: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Преимущественно сухую погоду в большинстве регионов Украины в пятницу, 7 августа, будет определять антициклон Detlef с центром над странами Балтии, тем не менее в западных и северных регионах ожидаются кратковременные дожди. Такой прогноз в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Кратковременные грозовые дожди 7 августа возможны на Волыни, Ровенщине, в Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях, где температура воздуха составит +26-+32 градуса, а на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей ожидаются +29-+34 градуса.

В Киеве пятница обещает порадовать живописными облаками, но осадков ждать не стоит. Дневная температура воздуха «осядет» до +28-+30 градусов.

«А на выходных в столице вообще будет температурный рахат-лукум, +26-+27 градусов. В субботу — сухо и солнечно, в воскресенье — местами кратковременные грозовые дожди», — написала синоптик.

Подробнее о погоде в Украине до конца недели читайте в статье «Жарко и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».

Фото Gorod.cn.ua

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