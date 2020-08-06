Россия хочет сократить расходы на содержание Крыма

В России рассматривают вопрос о сокращении расходов на содержание аннексированного РФ Крыма, на территории которого оккупационные власти запретили иностранцам, которыми считаются и украинцы, владеть землей.

Как сообщает «ФедералПресс», с предложением о сокращении финансирования выступил российский Минфин. Отмечается, что расходы хотят снизить до 76,1 миллиарда рублей в 2021 году и до 82,3 миллиарда рублей в 2022 году.

Также сообщается, что ранее Минфин РФ заявил о необходимости урезания расходов на Госдуму и Совет Федераций, а также на развитие Арктической зоны, здравоохранение и образование, при увеличении расходов на президента России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виктор Шендерович назвал два варианта отказа России от Крыма — уход президента Владимира Путина и обрушение экономики, сворачивание гонки вооружений и угрозы голодных бунтов.

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