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Россия хочет сократить расходы на содержание Крыма
В России рассматривают вопрос о сокращении расходов на содержание аннексированного РФ Крыма, на территории которого оккупационные власти запретили иностранцам, которыми считаются и украинцы, владеть землей.
Как сообщает «ФедералПресс», с предложением о сокращении финансирования выступил российский Минфин. Отмечается, что расходы хотят снизить до 76,1 миллиарда рублей в 2021 году и до 82,3 миллиарда рублей в 2022 году.
Также сообщается, что ранее Минфин РФ заявил о необходимости урезания расходов на Госдуму и Совет Федераций, а также на развитие Арктической зоны, здравоохранение и образование, при увеличении расходов на президента России.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виктор Шендерович назвал два варианта отказа России от Крыма — уход президента Владимира Путина и обрушение экономики, сворачивание гонки вооружений и угрозы голодных бунтов.57
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...