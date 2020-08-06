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Зеленский объяснил, почему назначил Кравчука главой ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главу делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе выбирали из нескольких кандидатур.
Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в городе Часов Яр в Донецкой области. Мероприятие транслировал в Facebook Офис президента.
«Почему Леонид Макарович Кравчук возглавил группу? Я вам скажу, что действительно у нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет во всей Украине, и во временно оккупированной, к сожалению, части Украины. Это очень важно для председательствующего в ТКГ», — заявил Зеленский.
Также он сказал, что благодарен бывшему руководителю украинской делегации в ТКГ Леониду Кучме.
«Он действительно устал, здесь нет других причин», — отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что работа Фокина в ТКГ оказалась под вопросом.24
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