Зеленский объяснил, почему назначил Кравчука главой ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главу делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе выбирали из нескольких кандидатур.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в городе Часов Яр в Донецкой области. Мероприятие транслировал в Facebook Офис президента.

«Почему Леонид Макарович Кравчук возглавил группу? Я вам скажу, что действительно у нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет во всей Украине, и во временно оккупированной, к сожалению, части Украины. Это очень важно для председательствующего в ТКГ», — заявил Зеленский.

Также он сказал, что благодарен бывшему руководителю украинской делегации в ТКГ Леониду Кучме.

«Он действительно устал, здесь нет других причин», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что работа Фокина в ТКГ оказалась под вопросом.

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