В Киев снова не будут пускать тяжелые грузовики: с чем это связано

В Киеве в связи с жарой ограничили движение большегрузного автотранспорта.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской администрации, с 10:00 до 22:00 в столицу будет ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Решение мотивировано превышением дневной температуры воздуха свыше 28°С" и осуществляется в соответствии с распоряжением администрации еще от 7 июля 2012 года.

Напомним, в начале июля в Киеве был выписан рекордный для Украины штраф за перегруженную фуру.

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