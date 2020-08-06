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В Минздраве обновили правила работы школ в период карантина: что нужно знать ученикам и педагогам
Министерство здравоохранения почти за месяц до начала нового учебного года обновило основные правила по организации образовательного процесса в период карантина в связи с пандемией коронавируса.
В соответствии с ними, заходить в школу и передвигаться по территории учебного заведения можно только в маске, на занятиях маски разрешено не использовать. Руководителям учебных заведений рекомендовано разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скопления детей.
Контроль самочувствия школьников возложен на учителей, которые должны опрашивать учащихся перед занятиями о самочувствии на признаки респираторных заболеваний.
Перемещения детей по школе минимизируется
После каждого занятия классы следует проветривать как минимум в течение 10 минут.
Напомним, в Украине учебный год в школах начнется, как обычно, 1 сентября. На карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.
Вместе с тем, Минобразования рекомендует учебным заведениям провести «первый звонок» в пределах класса.
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