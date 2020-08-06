В Минздраве обновили правила работы школ в период карантина: что нужно знать ученикам и педагогам

Министерство здравоохранения почти за месяц до начала нового учебного года обновило основные правила по организации образовательного процесса в период карантина в связи с пандемией коронавируса.

В соответствии с ними, заходить в школу и передвигаться по территории учебного заведения можно только в маске, на занятиях маски разрешено не использовать. Руководителям учебных заведений рекомендовано разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скопления детей.

Контроль самочувствия школьников возложен на учителей, которые должны опрашивать учащихся перед занятиями о самочувствии на признаки респираторных заболеваний.

Перемещения детей по школе минимизируется в т. ч. путем проведения всех занятий в одном кабинете, а также составления расписания занятий так, чтобы уроки в разных классах начинались и заканчивались в разное время. Приветствуются занятия на улице, отмечают в Минздраве.

После каждого занятия классы следует проветривать как минимум в течение 10 минут.

Напомним, в Украине учебный год в школах начнется, как обычно, 1 сентября. На карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

Вместе с тем, Минобразования рекомендует учебным заведениям провести «первый звонок» в пределах класса.

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