27.53 / 27.76 32.36 / 32.88
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Минздраве обновили правила работы школ в период карантина: что нужно знать ученикам и педагогам

15:13 6 августа 2020
дети

Министерство здравоохранения почти за месяц до начала нового учебного года обновило основные правила по организации образовательного процесса в период карантина в связи с пандемией коронавируса.

В соответствии с ними, заходить в школу и передвигаться по территории учебного заведения можно только в маске, на занятиях маски разрешено не использовать. Руководителям учебных заведений рекомендовано разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скопления детей.

Контроль самочувствия школьников возложен на учителей, которые должны опрашивать учащихся перед занятиями о самочувствии на признаки респираторных заболеваний.

Перемещения детей по школе минимизируется в т. ч. путем проведения всех занятий в одном кабинете, а также составления расписания занятий так, чтобы уроки в разных классах начинались и заканчивались в разное время. Приветствуются занятия на улице, отмечают в Минздраве.

После каждого занятия классы следует проветривать как минимум в течение 10 минут.

Напомним, в Украине учебный год в школах начнется, как обычно, 1 сентября. На карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.
Вместе с тем, Минобразования рекомендует учебным заведениям провести «первый звонок» в пределах класса.

355

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дезинфекция

Карантин могут усилить еще в четырех областях

Евгений Бекренев в больнице

Зверски пытали, а потом выстрелили в голову: ужасающие подробности расправы над бизнесменом на Черкасчине (фото)

команда КВН

Отказ команды КВН из Беларуси ехать на выступление в Крым: история получила продолжение

Зеленский

У Зеленского есть слабое место, и Кремль решил по нему ударить, — политтехнолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер