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Украина

С 7 августа в региональных поездах будут продавать билеты на все места

15:19 6 августа 2020
С 7 августа в региональных поездах будут продавать билеты на все места

С 7 августа «Укрзализныця» решила продавать билеты на все места в региональных поездах, следующих из Киева и обратно. Послабление распространяется на поезда, нумерация которых начинается с 800. В поездах дальнего следования такие послабления были сделаны в середине июля.

Решение принято на основании решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), а также в соответствии с распоряжением Киевской областной администрации, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Также в компании напомнили, что в конце июля было возобновлено курсирование 17 региональных поездов, которыми пассажиры имеют возможность путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города.

При этом для всех пассажиров сохраняется требование о защитной маске, а также о прохождении температурного скрининга при входе на вокзал и непосредственно при посадке в вагон.

Отметим, что в других регионах ожидать аналогичного послабления для пассажиров поездов ждать пока не стоит, исходя из пессимистичной статистики по коронавирусу в Харькове и в Одессе.

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