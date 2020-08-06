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В Ивано-Франковском облсовете зафиксировали вспышку коронавируса: первые детали
В Ивано-Франковске, где не осталось мест в больницах для пациентов с COVID-19, вспышку этой инфекции зафиксировали в исполнительном аппарате облсовета.
Об этом председатель облсовета Александр Сыч сообщил в соцсети.
Сыч отмечает, что несмотря на принятые меры противоэпидемической безопасности, причиной может быть регулярный контакт сотрудников аппарата с большим количеством людей.
«Мы постараемся и дальше работать в штатном режиме. Однако в связи со сказанным, прошу максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета «, — написал глава облсовета.
Местное издание «Галка» сообщает, что в аппарате облсовета обнаружили шесть больных COVID-19. Тестирование проходили 36 работников.
Напомним, на утро 6 августа в Ивано-Франковске подтверждено 5295 случаев коронавируса. Областной центр отнесен к оранжевой зоне опасности.
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