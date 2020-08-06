27.53 / 27.76 32.36 / 32.88
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Ивано-Франковском облсовете зафиксировали вспышку коронавируса: первые детали

15:35 6 августа 2020
облсовет

В Ивано-Франковске, где не осталось мест в больницах для пациентов с COVID-19, вспышку этой инфекции зафиксировали в исполнительном аппарате облсовета.

Об этом председатель облсовета Александр Сыч сообщил в соцсети.

Сыч отмечает, что несмотря на принятые меры противоэпидемической безопасности, причиной может быть регулярный контакт сотрудников аппарата с большим количеством людей.

«Мы постараемся и дальше работать в штатном режиме. Однако в связи со сказанным, прошу максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета «, — написал глава облсовета.

Местное издание «Галка» сообщает, что в аппарате облсовета обнаружили шесть больных COVID-19. Тестирование проходили 36 работников.

Напомним, на утро 6 августа в Ивано-Франковске подтверждено 5295 случаев коронавируса. Областной центр отнесен к оранжевой зоне опасности.

132

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дезинфекция

Карантин могут усилить еще в четырех областях

Евгений Бекренев в больнице

Зверски пытали, а потом выстрелили в голову: ужасающие подробности расправы над бизнесменом на Черкасчине (фото)

команда КВН

Отказ команды КВН из Беларуси ехать на выступление в Крым: история получила продолжение

Зеленский

У Зеленского есть слабое место, и Кремль решил по нему ударить, — политтехнолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер