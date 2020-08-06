У Зеленского анонсировали внеочередную сессию Рады: что рассмотрят

Верховная Рада Украины планирует проведение внеочередной сессии в конце августа. На ней нардепы рассмотрят внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен.

Как сообщает РБК-Украина, о проведении внеочередной сессии ВР на брифинге заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Она отметила, что будут предложены изменения в государственный бюджет, чтобы с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составила 5 000 гривен. По ее словам, финансирование роста минимальных зарплат стало возможным благодаря экономии на обслуживании государственного долга.

Ковалив также подчеркнула, что на прошлой неделе правительством одобрен макроэкономический прогноз на следующий год с повышением уровня минимальных зарплат в два этапа — сначала до 6 000, а затем до 6 500 гривен к концу 2021 года.

«Соответственно, на этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который будет подан в парламент 15 сентября этого года», — сказала Ковалив.

Для этого в конце августа должна быть созвана внеочередная сессия Рады.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировано постановление об отставке главы Минздрава Степанова.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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