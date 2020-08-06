27.53 / 27.76 32.36 / 32.88
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского анонсировали внеочередную сессию Рады: что рассмотрят

15:37 6 августа 2020
Верховная Рада

Верховная Рада Украины планирует проведение внеочередной сессии в конце августа. На ней нардепы рассмотрят внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен.

Как сообщает РБК-Украина, о проведении внеочередной сессии ВР на брифинге заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Она отметила, что будут предложены изменения в государственный бюджет, чтобы с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составила 5 000 гривен. По ее словам, финансирование роста минимальных зарплат стало возможным благодаря экономии на обслуживании государственного долга.

Ковалив также подчеркнула, что на прошлой неделе правительством одобрен макроэкономический прогноз на следующий год с повышением уровня минимальных зарплат в два этапа — сначала до 6 000, а затем до 6 500 гривен к концу 2021 года.

«Соответственно, на этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который будет подан в парламент 15 сентября этого года», — сказала Ковалив.

Для этого в конце августа должна быть созвана внеочередная сессия Рады.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировано постановление об отставке главы Минздрава Степанова.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

191

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дезинфекция

Карантин могут усилить еще в четырех областях

Евгений Бекренев в больнице

Зверски пытали, а потом выстрелили в голову: ужасающие подробности расправы над бизнесменом на Черкасчине (фото)

команда КВН

Отказ команды КВН из Беларуси ехать на выступление в Крым: история получила продолжение

Зеленский

У Зеленского есть слабое место, и Кремль решил по нему ударить, — политтехнолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер