Захватывали малышей в детском саду и устраивали взрывы во время митингов: хроника терактов в независимой Украине

3 февраля 1994 года. Террорист захватил 4-летних воспитанников детского сада в Суходольске и требовал самолет в США

Первым терактом, который был официально признан таковым в независимой Украине, был захват заложников в Суходольске Луганской области. Забойщик шахты «Дуванная» 34-летний Игорь Чичкин, захватив в заложники двух воспитанников детского сада и воспитательницу, собирался улететь в США из аэропорта Ростова-на-Дону.

Как следует из материалов уголовного дела, утром 3 февраля 1994 года Чичкин пришел в детский сад «Теремок» города Суходольск с тремя килограммами тротила и взял в заложники сотрудников и воспитанников младшей группы детсада, которым было от трех до четырех лет. Преступник был в балаклаве. На груди под одеждой у него была спрятана взрывчатка.

В это время дети как раз садились завтракать. Увидев незнакомого мужчину, воспитатель Галина Бабикова попыталась стянуть с Чичкина балаклаву, но тот ударил женщину по лицу. По требованию захватчика Бабикова позвонила в милицию. Чичкин требовал самолет до Лондона и 500 тысяч долларов. Позднее террорист изменил планы, решив лететь в США, а сумма выкупа выросла до миллиона.

В милиции пообещали выполнить требование террориста. Но так как ближайший международный аэропорт находился в Ростове-на-Дону, Чичкина убедили вылетать оттуда.

Когда к детскому саду прибыла милиция, Чичкин отпустил всех, кроме воспитательницы Татьяны Устиновой и двух детей: Антона Хорта и Жени Асеева. В Ростов он решил ехать на автомобиле скорой помощи — так было легче пересечь границу.

Машину с террористом и заложниками пытались задержать по дороге, чтобы выиграть время. На подъезде к границе было решено попробовать провести захват. Водитель «скорой», на которой ехал террорист, инсценировал поломку автомобиля, и Чичкин потребовал другую машину. В тот момент, когда террорист с заложниками собирался пересесть в предоставленную милицией другую машину, его должен был снять снайпер. Но выстрела не последовало, так как Чичкин прикрывался детьми.

К 13:00 машина с террористом и заложниками подъехала к границе с Россией. Заложница Татьяна Устинова в разговоре с преступником узнала, что мать Чичкина ранее работала в детсаду «Теремок». А сам террорист учился в одном классе со старшей сестрой Татьяны. Поистине — мир тесен.

В аэропорту сотрудник спецслужб выяснил у террориста, что конечный путь его маршрута — США. Именно там Чичкин и пообещал отпустить детей.

Перед посадкой в самолет террорист нервничал, предчувствуя подвох, но все же вошел в салон. Как выяснилось минуту спустя, нервничал Чичкин не зря. Роль экипажа лайнера выполняли представители спецслужб.

Когда Чичкин появился в салоне самолета, один из оперативников выхватил у террориста ребенка, а другой участник группы захвата нанес преступнику удар в голову. Чичкин выпал на трап лицом вниз. На него надели наручники, затем трап отъехал, чтобы минимизировать ущерб от возможного взрыва.

Когда взрывчатку сняли с Чичкина, оказалось, что в бомбе отсутствует детонатор. Чичкин забыл его вставить или детонатор выпал по дороге.

Игоря Чичкина признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу Днепропетровска (знаменитый «Игрень». — Авт.) с диагнозом шизофрения. Никто из заложников, слава Богу, не пострадал.

2 октября 1999 года. Кровавый теракт в Кривом Роге

Во время предвыборной кампании в ходе встречи кандидата в президенты Натальи Витренко (ПСПУ) с избирателями в Кривом Роге произошел самый масштабный по количеству жертв теракт в Украине. Была ранена и сама Витренко. Кроме того, пострадали еще 46 человек.

Среди собравшихся на встречу с кандидатом в президенты было много недоброжелательно настроенных по отношению к Витренко молодых людей, которые своими криками старались сорвать ее выступление. И в этот самый момент кто-то бросил гранату в толпу людей.

Следствие предъявило обвинения Сергею Иванченко, который тогда возглавлял криворожский штаб кандидата в президенты Александра Мороза (СПУ). Иванченко был приговорен к 15 годам лишения свободы, однако в 2004 году помилован указом президента Леонида Кучмы.

Май 2003 года. Серия взрывов в маршрутках Винницы

В мае 2003 года неизвестный террорист держал в страхе всю Винницу. За один месяц было взорвано две маршрутки. В результате этих терактов пострадали 22 человека. Одна из пассажиров — 15-летняя девочка, к сожалению, погибла. Чуть позже выяснилось, что маршрутка с пассажирами, которая якобы случайно загорелась на ходу, также была взорвана этим же террористом. Тогда тоже погибла пассажирка.

Первый взрыв прогремел 6 мая на улице Келецкой. В Виннице взорвалась маршрутка с пассажирами, следовавшая по самому популярному у горожан и самому «кассовому» для водителей маршруту — от железнодорожного вокзала в микрорайон Вишенка. Микроавтобус «Мерседес» сгорел полностью, а семь пострадавших, в том числе 39-летний водитель, были госпитализированы с ожогами и рваными ранами в ожоговый центр Винницкой областной больницы имени Николая Пирогова. Одна пассажирка — 15-летняя девочка погибла.

Вскоре после произошедшего в редакцию винницкого еженедельника «Тумба» пришло анонимное письмо, автор которого утверждает, что это именно он устроил пожары в двух маршрутных такси. Причем первый взрыв произошел еще в 2002 году в сентябре. Тогда погибла женщина.

«Ну как? Вам понравилось? Шесть пострадавших, плюс один труп. Это логическое продолжение, и до конца еще далеко. Жертв будет намного больше. Потому что эти идиоты не понимают — мы не успокоимся, пока не получим деньги. На этот раз сумма двух взорванных бусов, и семи жертв — 300 000 долл. На следующий раз — 1 000 000. Сурика, серебрянки, будильников и бензина у меня предостаточно», — написал неизвестный.

20 мая на площади Советской в Виннице — неподалеку от ресторана «Кумбары» — был взорван еще один микроавтобус. Оперативно прибывшим на место происшествия пожарным тушить огонь не пришлось — водитель пострадавшей маршрутки сумел сбить пламя и потушить его огнетушителем. Помогали ему в этом водители других маршруток. Их здесь собралось очень много — в связи с ремонтом центрального винницкого моста многие маршрутки временно переведены на этот отрезок дороги. 42-летний водитель загоревшегося микроавтобуса Владимир Кулик помог выбраться пассажирам из машины. Сам он не пострадал.

Во время пожара в маршрутке находились 22 пассажира, 15 из них с ожогами разной степени тяжести, рваными ранами рук, ног и других частей тела доставлены в ожоговое отделение областной клинической больницы имени Николая Пирогова. Шестеро пострадавших были в тяжелом состоянии: у них ожоги от 20 до 60 процентов поверхности тела. Среди пострадавших оказалась 9-летняя девочка, за день до этого отпраздновавшая свой день рождения.

После этого взрыва злоумышленник опять проявил себя, прислав в милицию письмо, напечатанное на той же печатной машинке и в той же стилистике, что и предыдущие. В очередном послании террорист предупреждал о том, что намерен организовывать взрывы в кафе, магазинах и других людных местах: «Требуемых денег я так и не получил, теперь речь идет о миллионе долларов».

Ни заказчиков, ни исполнителей терактов в Виннице так и не нашли. Мужчин, которых задерживали, ориентируясь на фоторобот, отпустили из-за недостатка улик.

27 апреля 2012 года. Серия взрывов в Днепропетровске

По официальным данным, в результате серии взрывов в Днепропетровске 27 апреля 2012 года пострадали 25 человек, в том числе девять детей.

Около 12 часов дня в центре Днепропетровска, на остановке трамвая возле оперного театра, произошел взрыв, в результате которого были госпитализированы четверо пострадавших. Движение трамвая № 1 было приостановлено, остановка частично разрушена. В салоне трамвая, а также в ближайших домах на перекрестке улицы Серова и проспекта Карла Маркса вылетели стекла. Были повреждены и несколько автомобилей, стоявших перед светофором. В одной из машин сработала подушка безопасности, зажав сидевшую за рулем женщину.

На дороге мгновенно образовалась огромная пробка. Сразу появилось предположение, что взрывное устройство было заложено в урне: осколки разнесло на десятки метров. Буквально через минуту на месте событий уже работала милиция.

Не прошло и получаса, как сработало второе устройство — на следующей трамвайной остановке — «Улица Столярова», у фонтана на Аллее влюбленных. Здесь, по предварительным данным, пострадали семь человек. В их числе были несовершеннолетние, ведь рядом расположен техникум.

В 12:50 появилась информация о третьем взрыве — возле входа в детский парк Лазаря Глобы. Свидетель этого происшествия утверждает, что видел, как проходившему рядом с эпицентром взрыва мужчине оторвало руку.

Четвертый взрыв раздался в парке Чкалова. Затем взрывные устройства сработали близ торгового центра «Гранд Плаза», на Озерке, на проспекте Правды и на Набережной. Очевидцы говорят о десяти взрывах, которые имели место на участке радиусом около одного километра. И везде взрывчатка была заложена в урны для мусора.

В части районов Днепропетровска пропала мобильная связь. Прошел слух, будто ее отключили, поскольку правоохранители хотели исключить ситуацию, когда взрывные устройства приводятся в действие при помощи мобильных телефонов. Но вполне вероятно, что сеть оказалась просто перегружена.

Именно после этой серии терактов в украинских городах исчезли бетонные урны.

Исполнители терактов в Днепропетровске были найдены и взяты под стражу. Их четверо: Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин, Дмитрий Рева, все жители Днепропетровска. Сукачев преподавал в местном университете, был кандидатом философских наук. Целью взрывов было: устроить панику, а потом потребовать выкуп в размере 4,5 миллиона долларов.

Удивительно, но в 2014 году суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в совершении террористических актов в Днепропетровске. Такое решение было принято Индустриальным судом Днепропетровска, поскольку прокуратура отказалась от поддержки обвинения на основании недоказанности участия Просвирина и Ревы в совершении инкриминируемых преступлений. Сукачев и Федоряк были приговорены к 12 годам лишения свободы.

22 февраля 2015 года. Теракт во время «Марша достоинства» в Харькове

В Харькове в результате террористического акта погибли 52-летний активист Евромайдана Игорь Толмачев и 37-летний подполковник милиции Вадим Рыбальченко. Чуть позже стало известно еще о двух жертвах. В больнице скончался 15-летний подросток.

В тот день в Харькове было запланировано проведение несколько патриотических акций. В 12 часов дня колонна активистов должна была отправиться от Дворца спорта, расположенного на улице Маршала Жукова, к площади Свободы. В 14 часов на площади Конституции собирались провести общественную панихиду по погибшим на Майдане и в зоне АТО. Туда должна была подойти колонна активистов, шедшая от памятника Тарасу Шевченко. Представители «Автомайдана», объединяя две акции, устраивали автопробег по обоим маршрутам движения патриотов.

Когда колонна демонстрантов поравнялась со стоящей на обочине «ГАЗелью», раздался взрыв. В одну секунду мирное шествие превратилось в кровавую трагедию. Активистов и сотрудников милиции, охранявших митинг, разбросало по сторонам.

Как выяснилось позже, на них пришлась большая часть осколков и взрывная волна. Много осколков попало в припаркованную «ГАЗель». Машину на время движения колонны попросил остановиться у обочины подполковник милиции Вадим Рыбальченко. «ГАЗель» прикрыла собой десятки людей, которые в момент взрыва проходили мимо. Рядом с машиной находился и сам Рыбальченко, его прошило осколками. Каким-то невероятным образом сидевшие в кабине «ГАЗели» водитель и пассажир не получили ни царапины. А проходившего мимо 52-летнего активиста Евромайдана Игоря Толмачева взрывом отбросило на несколько метров.

На следующий день, 23 февраля, от ранений в больнице умер 15-летний подросток. Чуть позже от ран в больничной палате умер 18-летний студент.

По факту взрыва прокуратура возбудила уголовное дело по статье 258 УК Украины «Террористический акт». Вскоре после совершения теракта советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что были задержаны лица, подозреваемые в причастности к организации этого преступления.

28 декабря 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными в организации взрыва Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорив их к пожизненному заключению. Согласно утверждению СБУ, они проходили подготовку на территории России и координировали свои действия непосредственно с «ДНР». На следующий день после вынесения приговора, террористы, несмотря на протесты харьковчан, были переданы представителям так называемых «ДНР» и «ЛНР» в рамках крупного обмена заключенными и пленными.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что спецслужбам удалось обезвредить террористов, устроивших в течение недели три террористических акта в столице: в районе метро «Шулявская», и «Минская» и на Подоле. Террористов — двух киевлян 1960 и 1961 годов рождения арестовали на два месяца.

На фото в заголовке — теракт в Харькове 22 февраля 2015 года

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