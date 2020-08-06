Черногория сняла ограничение на въезд для украинцев

Черногория снова включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинским туристам в страну без ограничений. Напомним, с 22 июля для украинцев действовал запрет на пересечение границы этого государства на автотранспорте.

Позитивную новость сообщили в посольстве Украины в Черногории.

На сегодня украинцы, кроме Черногории, могут посетить без каких-либо ограничений или при выполнении определенных требований еще 37 стран мира. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

Кулеба перечислил эти страны: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Ранее Болгария разрешила украинцам посещать свои курорты при наличии отрицательного ПЦР-теста. Тест должен быть сдан за 72 часа до прибытия в страну.

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