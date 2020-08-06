У Зеленского есть слабое место, и Кремль решил по нему ударить, — политтехнолог

Владимир Зеленский сменил в составе Трехсторонней контактной группы второго президента Леонида Кучму на первого — Леонида Кравчука. В своих комментариях уже в новой должности 86-летний Леонид Макарович заявил, что Украина готова идти на компромиссы в переговорах с Россией ради достижения мира. Не станут ли эти компромиссы поражением и капитуляцией Украины? Сколько может продлиться перемирие на Донбассе? Какие надежды связывает президент России Владимир Путин с новым главой украинской делегации в ТКГ? Об этом и многом другом «ФАКТЫ» говорили с политтехнологом Алексеем Голобуцким.

«Пока Россия сама не решит сделать шаг назад — ничего не будет»

— Алексей, как вы думаете, почему новым руководителем украинской делегации ТКГ назначили Леонида Кравчука? Ведь он, мягко говоря, уже не так молод. Или здесь ставка как раз на опыт первого президента Украины?

— Кравчука назначили, потому что у нас не так и много президентов осталось. А если серьезно, то, я думаю, что у нынешней власти просто нет стратегии выхода из конфликта на Донбассе. Они прекрасно понимают, что выработанная ими план достижения мира на Донбассе абсолютно бесперспективен , — говорит Алексей Голобуцкий. — Но из-за постоянно снижающегося рейтинга и «Слуги народа», и президента Зеленского они не могут отменить свою концепцию. Понятно же, что будет или так, как и ранее — путь к замораживанию конфликта, или так, как скажет Россия. Других вариантов нет. Это патовая ситуация. Мы можем предлагать миллион вариантов, но, пока Россия сама не решит сделать шаг назад, ничего не будет.

Украинской власти, теряющей поддержку электората, перед местными выборами нужна хоть какая-то победа. Ведь, как показывает социология, наши граждане самым большим достижением Зеленского и его команды считают освобождение пленных, которое состоялось почти год назад. А с того времени особых побед-то и нет. Но Путин не собирается подыгрывать Зеленскому ради его партийных интересов.

— На ваш взгляд, перемирие работает? Враг не прекращает обстрелы территорий Донбасса, подконтрольных России. Как долго может продлиться режим тишины?

- Думаю, еще пару недель. Что России от этого перемирия? Снятия санкций она за это не получает. Никакой выгоды. Им по барабану, стреляют на Донбассе, или нет.

У Путина своя стратегия. Еще год назад он надеялся, что с Зеленским можно будет договориться на условиях Кремля. Тем более что у новоизбранного украинского президента была масса возможностей. Популярный президент, избранный рекордным количеством голосов, абсолютное большинство в Верховной Раде. В Кремле думали, что с Зеленским они воплотят в жизнь все свои планы по Донбассу. С Порошенко это было невозможно, потому что тот, по мнению россиян, если бы и пошел на уступки Путину, то для принятия нужных России законов у него не было голосов в Раде. Но со временем у Кремля начали таять надежды и на податливость Зеленского. Поэтому у Путина появилась новая концепция. Ее суть — максимально ослабить президента Украины.

Путин еще может использовать одну особенность Зеленского. Владимир Александрович — очень зависим от любви электората. Это его слабое место, и он болезненно воспринимает падение рейтинга. Думаю, на этом и попытается сыграть Кремль.

Сейчас на фронте относительное затишье. Но не факт, что оно обусловлено исключительно какими-то договоренностями. Просто могли совпасть несколько факторов. Ведь у Путина сейчас и внутренних проблем хватает. Взять те же протесты в Хабаровске. Кроме того, выборы в соседней Беларуси также могут повлиять на международную политику Кремля. Ведь не исключено, что Лукашенко на этих выборах насчитают 70% поддержки, и в Минске выйдут на свой Майдан. А это серьезная дилемма для хозяина Кремля: занять сторону Лукашенко или протестующих? В любом случае, некоторое время Путину может быть не до Украины.

Ну и еще один момент. В России ждут, кто в ноябре 2020-го станет президентом США. От этого будет зависеть дальнейшая политика Кремля в отношении Украины. То есть сейчас Путина от Украины отвлекают несколько обстоятельств, ему не до нас, потому и на украинско-российском фронте нет серьезных обострений.

«Просто не представляю, как сейчас можно провести выборы в ОРДЛО»

— Вернемся к новоназначенному главе украинских переговорщиков в Минске. Звучат версии, что Леонид Кравчук плавно готовит общественность к выполнению Минских соглашений так, как их видит Путин. То есть сначала выборы на временно оккупированной территории Донбасса, а потом уже вывод российских оккупационных войск, возвращение официальному Киеву контроля над границей. Не поставят ли нас осенью перед фактом проведения на оккупированных территориях выборов в местные советы?

— Я просто не представляю, как сейчас можно провести выборы в ОРДЛО. Даже чисто технически. Там множество подводных камней. Есть много людей, которые не готовы идти на компромиссы. Ведь выборы должны соответствовать Конституции Украины. А как их провести в нынешних условиях? Не уверен, что кто-то из действующих политиков отважится на выборы на временно оккупированной территории. Это может привести к расколу Украины.

По большому счету, России тоже не выгодны Минские соглашения. Им проще было бы, если бы Украина сразу согласилась на «особый статус» Донбасса.

— Тем не менее неоднозначные заявления Леонида Кравчука (например, о свободной экономической зоне и особой форме управления на Донбассе) не вызывают массовых протестов сограждан. Почему?

— Давайте вспомним, кто такой Кравчук? У старшего поколения украинцев Леонид Макарович ассоциируется с началом тотального дефицита и безденежья, с тележкой «кравчучкой». Сейчас многие ощущают, что он игрок в чьих-то руках. Большинство граждан Украины не воспринимает Кравчука всерьез. Потому и нет протестных настроений. К тому же в обществе есть понимание, что за все действия Кравчука будет отвечать Зеленский. А президент — еще не опытный политик. Он пытается на кого-то скинуть ответственность за принятие важных решений. Полагает, что он, не имея своей четкой позиции, сможет балансировать. И если Кравчук в ТКГ налажает, то это он будет виноват. А если что-то у него получится — то лавры достанутся президенту.

— В свое время Леонид Кравчук и Виктор Медведчук, ставший в последствии кумом Путина, были лидерами СДПУ (о). Как вы думаете, у них сохранились сейчас тесные отношения?

— Я не думаю, что у них сейчас близкие отношения. Когда создавалась киевская финансово-промышленная группа, так называемая «Киевская семерка», ставшая потом основой СДПУ (о), в Украине еще не было олигархической системы. Олигархи появились и проявили себя позже. Медведчуку Кравчук тогда был нужен, как Суркисам «Динамо» (Киев) — для имиджа, репутации. Этой финансовой группе нужно было показать, что они не бандиты, а солидные люди. Мол, вот даже первый президент Украины входит в наши ряды.

— В случае провала миссии может ли Кравчук уйти в отставку с поста главы украинской делегации переговорщиков в Минске, например, по состоянию здоровья?

— По состоянию здоровья? Вряд ли. Кравчук такой живчик… Думаю, что, пока держится формальное перемирие и нет никакого серьезного обострения на фронте, Кравчук будет при должности.

«Кравчука и Фокина в ТКГ пригласили не для победы»

Пока интервью готовилось к печати, стало известно, что к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе присоединился и бывший первый премьер-министр Украины (1991−1992 гг.) 87-летний Витольд Фокин. В своем первом же заявлении в качестве члена ТКГ Фокин сказал, что готов ехать на Донбасс для переговоров.

Это заявление сайту «Слово и дело» прокомментировал политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала: «В Украине может быть две позиции: позиция капитуляции и позиция победы. У мира есть два лица: победа и капитуляция. Исходя из этого, я думаю, что Кравчука и Фокина пригласили как раз не для победы. Ермак таким образом хочет перебросить на них ответственность, чтобы они согласились на те условия, которые выдвигает перед нами Россия. Все, что сейчас там происходит, — это капитуляция под видом особого статуса Донбасса, проведения выборов. Когда люди — и Кравчук, и Фокин — начинают говорить о компромиссах, то все эти вопросы, которые озвучиваются, касаются двух фундаментальных статей Конституции о территориальной целостности и суверенитете. Если они в этой части к чему-то призывают, то они уже нарушают Конституцию».

О новом назначении в ТКГ высказался и волонтер, координатор организации «Стоп террор» Семен Кабакаев. «У нас начали воплощать в жизнь российский сценарий. Сначала Леонид Макарович Кравчук заявил, что приглашает коллаборационистов в Киев, а теперь Витольд Фокин говорит, что готов отправиться на оккупированные территории, чтобы лично вести переговоры.

Это не просто игра, это не «пройти між крапельками». И это не хитрость новых переговорщиков. Это сценарий, где Украина начинать решать «свой внутренний вопрос», а Россия стоит в стороне и выступает в роли арбитра по урегулированию проблем Украины. Как я понимаю, начался этап уступок РФ со стороны Офиса президента", — написал Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

Сам Владимир Зеленский 6 августа во время поездки на Донбасс заявил: «Мы пригласили Леонида Макаровича (Кравчука. — Авт.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко (первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко. — Авт.), который тут находится. То есть, у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч».

Президент подчеркнул, что Кравчук возглавит ТКГ, потому что он «мудрый, опытный, образованный человек, у которого есть авторитет во всей Украине», включая неподконтрольный Донбасс. А Кучма ушел, потому что устал. «Он действительно устал. Тут нет других причин. Мы ему еще раз благодарны», — резюмировал Зеленский.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Леонид Кравчук дал интервью одиозной российской пропагандистке Ольге Скабеевой, в котором пригласил ее в Киев.



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