27.53 / 27.76 32.36 / 32.88
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Отпуск-2020: большинство украинцев не планируют отдыхать

16:24 6 августа 2020
Отпуск-2020: большинство украинцев не планируют отдыхать

Как минимум 66% украинцев не только не были в отпуске в 2020 году, но и не планируют его до конца лета. Напомним, очень часто вырвавшиеся в отпуск туристы отказываются соблюдать карантинные ограничения.

Данные нового опроса обнародовала социологическая группа «Рейтинг».

Что же касается тех, кто уже был в отпуске или только планирует его, то 43% из них будут отдыхать в своем же населенном пункте и столько же — в другом регионе страны. Были и планируют отдыхать за границей 9% опрошенных. Среди них, напомним, оказалась и украинская певица Джамала, отправившаяся в Турцию с мужем и двумя детьми.

Как уточнили социологи, опросом, который провели 5 августа методом телефонного интервью, оказались охвачены 2 тысячи респондентов из разных регионов Украины.



Скрин с сайта социологов
Напомним, даже принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми решили ограничиться в этом году внутренним туризмом.

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дезинфекция

Карантин могут усилить еще в четырех областях

Зеленский

У Зеленского есть слабое место, и Кремль решил по нему ударить, — политтехнолог

команда КВН

Отказ команды КВН из Беларуси ехать на выступление в Крым: история получила продолжение

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева похвасталась отрицательным результатом теста на коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер