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Отпуск-2020: большинство украинцев не планируют отдыхать
Как минимум 66% украинцев не только не были в отпуске в 2020 году, но и не планируют его до конца лета. Напомним, очень часто вырвавшиеся в отпуск туристы отказываются соблюдать карантинные ограничения.
Данные нового опроса обнародовала социологическая группа «Рейтинг».
Что же касается тех, кто уже был в отпуске или только планирует его, то 43% из них будут отдыхать в своем же населенном пункте и столько же — в другом регионе страны. Были и планируют отдыхать за границей 9% опрошенных. Среди них, напомним, оказалась и украинская певица Джамала, отправившаяся в Турцию с мужем и двумя детьми.
Как уточнили социологи, опросом, который провели 5 августа методом телефонного интервью, оказались охвачены 2 тысячи респондентов из разных регионов Украины.Напомним, даже принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми решили ограничиться в этом году внутренним туризмом. 20
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