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Украина

Апелляционный суд принял решение по аресту коллекции картин Порошенко

16:42 6 августа 2020
Петр Порошенко и картины

Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции картин экс-президента Украины Петра Порошенко, из-за которой спецназ и следователи ГБР устроили в Киеве «маски-шоу» в музее Гончара.

Как сообщают Українськi Новини, арест был наложен на 42 картины и одну литографию, являющиеся вещественными доказательствами в уголовном производстве.

В поданной апелляционной жалобе указывалось, что в деле нет обоснованного подозрения в совершении бывшим президентом уголовного преступления, и отмечалось отсутствие данных о его намерениях продать или подарить арестованные картины.

Суд удовлетворил апелляцию. В результате решение об аресте коллекции картин подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.

Ранее сообщалось, что вооруженный спецназ ГБР выломал двери в киевский музей Ивана Гончара, где бывший президент Порошенко открывал выставку своей коллекции картин.

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