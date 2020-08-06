- 17:47 Украина не разрешала паломничество хасидов в Умань: сделано важное заявление
- 17:32 Жестокое убийство девушки на Черниговщине: полицейские задержали подозреваемого
- 17:01 Опять без маски? Зеленский сделал покупки в супермаркете на Донбассе
- 16:56 Букмекеры высоко оценивают шансы Пальчевского стать мэром Киева
- 16:48 На Прикарпатье люди перекрыли дорогу, образовалась пробка
- 16:42 Апелляционный суд принял решение по аресту коллекции картин Порошенко
- 16:39 Взорвавшийся в Бейруте нитрат аммония россиянин пытался продать террористам? — расследование Bild
- 16:24 Отпуск-2020: большинство украинцев не планируют отдыхать этим летом
- 16:19 Отказ команды КВН из Беларуси ехать на выступление в Крым: история получила продолжение
- 16:19 У Зеленского есть слабое место, и Кремль решил по нему ударить, — политтехнолог
- 15:56 Черногория сняла ограничение на въезд для украинцев
- 15:42 Взрыв в Бейруте: более 30 украинцев нуждаются в помощи
Апелляционный суд принял решение по аресту коллекции картин Порошенко
Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции картин экс-президента Украины Петра Порошенко, из-за которой спецназ и следователи ГБР устроили в Киеве «маски-шоу» в музее Гончара.
Как сообщают Українськi Новини, арест был наложен на 42 картины и одну литографию, являющиеся вещественными доказательствами в уголовном производстве.
В поданной апелляционной жалобе указывалось, что в деле нет обоснованного подозрения в совершении бывшим президентом уголовного преступления, и отмечалось отсутствие данных о его намерениях продать или подарить арестованные картины.
Суд удовлетворил апелляцию. В результате решение об аресте коллекции картин подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.
Ранее сообщалось, что вооруженный спецназ ГБР выломал двери в киевский музей Ивана Гончара, где бывший президент Порошенко открывал выставку своей коллекции картин.248
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 2 м/с В
Давление: 752 мм