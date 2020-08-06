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Опять без маски? Зеленский сделал покупки в супермаркете на Донбассе (фото, видео)
Президент Владимир Зеленский провел рабочий визит на Донбасс, где среди прочего посетил продуктовый магазин в Бахмуте. Там он приобрел сладости и кофе, а также сделал несколько фото с покупателями и персоналом, при этом в некоторых случаях снова оказался в кадре без защитной маски.
Соответствующие фото и видео опубликовал Обозреватель.
Примечательно, что на фото и видео, выложенных в Telegram Офисом президента, глава государства позирует исключительно с учетом карантинных рекомендаций.
Также он отметил, что на Донбассе практически все граждане добросовестно соблюдают эти рекомендации, причем без напоминания.
«Местные жители тут ходят в масках — без предупреждения и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя», — написал он, подчеркнув, что спокоен за наше «очень взрослое и зрелое общество».
Напомним, супруга президента Елена Зеленская тяжело переболела после инфицирования, однако ни сам президента, ни его дети остались здоровы.563
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