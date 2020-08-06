Украина не разрешала паломничество хасидов в Умань: сделано важное заявление

Иудейский праздник Рош ха-Шан может пройти в этом году в Украине без паломников-хасидов, принимать которых не очень спешат в Умани из-за карантина. Украинские власти не давали хасидам разрешения для проведения традиционного паломничества осенью этого года.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины, передает DW.

«По информации секретариата Кабинета министров Украины, по состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало ни одного решения о предоставлении разрешения пяти тысячам человек совершить паломничество в Умань для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)», — говорится в ответе министерства на запрос издания.

В МИД отметили, что продолжаются консультации с украинскими центральными органами исполнительной власти и с израильской стороной на предмет минимизации количества паломников, учитывая введенный карантин и сложную эпидемическую ситуацию в Украине, Израиле и в мире в целом.

Ранее израильские СМИ сообщили, что главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что украинское правительство разрешило, по крайней мере, пяти тысячам человек посетить ежегодное паломничество в Умань. Эта цифра может быть увеличена до восьми тысяч, но паломники должны будут носить маски в людных местах и ​​воздерживаться от собраний более 30 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в украинском МИДе предложили иудейским общинам отметить Рош ха-Шан ограниченным числом людей и без паломников.

В Министерстве здравоохранения Израиля также считают поездку хасидов в Украину нежелательной, учитывая ситуацию с COVID-19. В Израиле беспокоятся, что во время празднования Рош ха-Шана на ограниченной территории соберутся до 30 тысяч паломников, а значит, шансы подхватить инфекцию многократно возрастут.

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