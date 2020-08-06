В расследовании убийства журналиста Сергиенко произошел новый поворот

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении участнику преступной организации, который причастен к убийству журналиста Василия Сергиенко, совершенному в апреле 2014 года.

Как сообщает пресс-служба ГБР, подозреваемому вменяют участие в преступной организации. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Следствие установило, что подозреваемый 4 апреля 2014 года участвовал в похищении, пытках и убийстве журналиста, активиста Евромайдана Василия Сергиенко в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

По информации Офиса генерального прокурора, решается вопрос об аресте подозреваемого.

По делу об убийстве Сергиенко задержаны уже шесть человек, еще двое объявлены в розыск.

Ранее о подозрении сообщили судье Городищенковского райсуда Черкасской области Людмиле Синице, которая ведет дело Сергиенко.

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