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В порту под Одессой лежит под открытым небом в 4 раза больше нитрата аммония, чем было в Бейруте (фото, видео)
О наличии 10 тысяч тонн нитрата аммония на причале крупного морского торгового порта «Южный» под Одессой сообщил в Facebook юрист Денис Шкаровский после взрывов в Бейруте, в порту которого взорвались 2 750 тонн аммиачной селитры.
Юрист констатирует, что в порту «более двух лет стоит судно Trump D — балкер-зерновоз. Возле этого балкера под открытым небом — 10 ТЫСЯЧ тонн нитрата аммония. Это в 4 РАЗА больше, чем в Бейруте».
«Могу с уверенностью сказать: если пожар случится в „Южном“, Бейрут покажется взрывом автомобиля по сравнению с возможными последствиями. Подсказали решение: не дожидаясь последствий, немедленно селитру загрузить на судно и отправить по месту назначения из Украины», — заключает Шкарповский.
В администрации порта «Южный» подтвердили, что на причале действительно лежит аммиачная селитра, но уточнили, что она без сульфатной добавки. Дескать, именно из-за этой добавки и произошла детонация в Бейруте. Во всяком случае, так считают в администрации «Южного».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после взрывов в Бейруте немецкая газета Bild повела собственное расследование и сделала вывод, что российский бизнесмен Игорь Гричушкин намеревался продать нитрат аммония террористам из «Хезболлы». Именно поэтому принадлежавшее ему судно Rhosus с селитрой на борту зашло в сентябре 2013 года в порт Бейрута.
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В порту под Одессой лежит под открытым небом в 4 раза больше нитрата аммония, чем было в Бейруте (фото, видео)
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