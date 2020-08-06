Центры занятости в Украине возобновляют личный прием граждан: что важно знать

Центры занятости возвращаются к обычному режиму работы и вновь будут проводить личный прием граждан, а также содействовать трудоустройству не только онлайн, но и непосредственно в учреждениях. При этом еще в четырех областях ухудшается ситуация по «коронавирусным» показателям, что может привести к усилению карантина.

Как сообщает Государственный центр занятости, восстанавливается работа учреждений в «зеленой» зоне эпидемической опасности. Частичные ограничения сохранятся для центров занятости, находящихся в районах, где определены «желтый», «оранжевый», «красный» уровни опасности.

Обслуживание будет проводиться с соблюдением установленных карантинных правил, все соискатели и работодатели должны использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что на территории, которая попадает в «красную» зону, запрещается работа общественного транспорта.

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