27.54 / 27.76 32.36 / 32.88
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Центры занятости в Украине возобновляют личный прием граждан: что важно знать

18:59 6 августа 2020
Центр занятости

Центры занятости возвращаются к обычному режиму работы и вновь будут проводить личный прием граждан, а также содействовать трудоустройству не только онлайн, но и непосредственно в учреждениях. При этом еще в четырех областях ухудшается ситуация по «коронавирусным» показателям, что может привести к усилению карантина.

Как сообщает Государственный центр занятости, восстанавливается работа учреждений в «зеленой» зоне эпидемической опасности. Частичные ограничения сохранятся для центров занятости, находящихся в районах, где определены «желтый», «оранжевый», «красный» уровни опасности.

Обслуживание будет проводиться с соблюдением установленных карантинных правил, все соискатели и работодатели должны использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что на территории, которая попадает в «красную» зону, запрещается работа общественного транспорта.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Левчук

Украинский футболист умер в 22 года (фото)

Судно в порту Южный и селитра под открытым небом

В порту под Одессой лежит под открытым небом в 4 раза больше нитрата аммония, чем было в Бейруте (фото, видео)

Путин и Порошенко

Путин не будет президентом до 2036 года, — Лукашенко

ДТП

В страшной аварии на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека: первые детали и фото трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер