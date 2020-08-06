27.54 / 27.76 32.36 / 32.88
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Володя хороший, но его жаль»: Лукашенко заявил, что Зеленскому не хватит времени изменить Украину

19:36 6 августа 2020
Зеленский и Лукашенко

Президент Владимир Зеленский, рейтинг которого стремительно падает в последнее время, не сможет изменить ситуацию в Украине в лучшую сторону. У него на это не хватит времени. А украинцы хотят видеть изменения сейчас.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Володя хороший, но его жаль. Он попал, как кур во щи. Не мне вам объяснять, какая ситуация в Украине, что ему досталось. Он, конечно же, не глупый человек, хоть и из другой сферы», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что Зеленский пришел в политику, совершенно не имея опыта и знаний, как руководить страной.

«Президентами не становятся, президентами рождаются. У президента должна быть закваска. Настоящий президент должен чувствовать свой народ, понимать его, а народ должен чувствовать президента», — уточнил Лукашенко.

Главное для президента — это связь с народом, которая должна быть от природы.

На вопрос журналиста, удастся ли Зеленскому сделать Украину развивающейся страной, Лукашенко ответил отрицательно, уточнив, что у украинского лидера нет базы и времени для того, чтобы делать преобразования.

Зеленский может досрочно уйти с президентского поста, но, по мнению Лукашенко, он не сделает это, понимая всю ответственность.

Лукашенко отметил юмор Зеленского. Этим природа его щедро наградила.

«Он сам по своему складу — он не такой, как я, я этого не могу. Он такое ляпнет в хорошем смысле слова — просто умрешь от смеха. Вот он рожден таким: раскованным, улыбчивым, компанейским мужиком», — отметил Лукашенко.

Напомним, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский остается в Украине политиком с самым высоким уровнем доверия, но недоверие к его команде постоянно растет. Эксперты считают кадровую политику Зеленского его самой слабой стороной.

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Левчук

Украинский футболист умер в 22 года (фото)

Судно в порту Южный и селитра под открытым небом

В порту под Одессой лежит под открытым небом в 4 раза больше нитрата аммония, чем было в Бейруте (фото, видео)

ДТП

В страшной аварии на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека: первые детали и фото трагедии

Зеленский и Лукашенко

«Володя хороший, но его жаль»: Лукашенко заявил, что Зеленскому не хватит времени изменить Украину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер