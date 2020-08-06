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«Володя хороший, но его жаль»: Лукашенко заявил, что Зеленскому не хватит времени изменить Украину
Президент Владимир Зеленский, рейтинг которого стремительно падает в последнее время, не сможет изменить ситуацию в Украине в лучшую сторону. У него на это не хватит времени. А украинцы хотят видеть изменения сейчас.
Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Володя хороший, но его жаль. Он попал, как кур во щи. Не мне вам объяснять, какая ситуация в Украине, что ему досталось. Он, конечно же, не глупый человек, хоть и из другой сферы», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что Зеленский пришел в политику, совершенно не имея опыта и знаний, как руководить страной.
«Президентами не становятся, президентами рождаются. У президента должна быть закваска. Настоящий президент должен чувствовать свой народ, понимать его, а народ должен чувствовать президента», — уточнил Лукашенко.
Главное для президента — это связь с народом, которая должна быть от природы.
На вопрос журналиста, удастся ли Зеленскому сделать Украину развивающейся страной, Лукашенко ответил отрицательно, уточнив, что у украинского лидера нет базы и времени для того, чтобы делать преобразования.
Зеленский может досрочно уйти с президентского поста, но, по мнению Лукашенко, он не сделает это, понимая всю ответственность.
Лукашенко отметил юмор Зеленского. Этим природа его щедро наградила.
«Он сам по своему складу — он не такой, как я, я этого не могу. Он такое ляпнет в хорошем смысле слова — просто умрешь от смеха. Вот он рожден таким: раскованным, улыбчивым, компанейским мужиком», — отметил Лукашенко.
Напомним, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский остается в Украине политиком с самым высоким уровнем доверия, но недоверие к его команде постоянно растет. Эксперты считают кадровую политику Зеленского его самой слабой стороной.61
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