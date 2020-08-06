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Украина

«Украина не хотела защищать свой кусок земли»: Лукашенко сделал громкое заявление о Крыме

19:38 6 августа 2020
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «только руководство Украины могло сдать России Крым», который оккупантам уже тяжело содержать. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Лукашенко заявил, что вполне мог себе представить ситуацию, когда Россия фактически украдет украинский Крым.

«Потому что у вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли. Я знал детали, не все там было так „по великому“ — спланировали, захватили и прочее. Вы просто безалаберно, бестолково относились и отнеслись к территории Крыма», — сказал он.

По мнению Лукашенко, надо было попытаться задержать «людей», которые хотели захватить Крым. А в крайнем случае — стрелять в них. И руководству Украины надо было отвечать за свою страну, а не слушать лидеров других стран.

«Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, никакой стрельбы бы не было», — утверждает Лукашенко.

На вопрос Дмитрия Гордона, вернет ли Россия Крым «при нашей жизни», президент Беларуси ответил: «Конечно, нет. С Донбассом проще. Донбасс — пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события».

Ранее Лукашенко объяснил, почему Путин не будет президентом до 2036 года.

Фото: скриншот видео

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