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Украина

Венедиктова обсудила с генпрокурором Беларуси вопрос экстрадиции "вагнеровцев": детали беседы

19:53 6 августа 2020
задержание

В четверг, 6 августа, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Конюком по поводу выдачи Киеву 28 «вагнеровцев», задержанных под Минском в конце июля.

«Генпрокурор отметила, что сейчас органом досудебного расследования готовится ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В свою очередь, Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче «вагнеровцев» будет принято после получения запросов белорусской стороной.

Напомним, что 31 июля Офисом генпрокурора в Генпрокуратуру Беларуси было направлено ходатайство с просьбой задержать 28 «вагнеровцев» для дальнейшей экстрадиции их в Украину.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на юг страны был переброшен еще один отряд боевиков.

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