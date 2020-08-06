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Венедиктова обсудила с генпрокурором Беларуси вопрос экстрадиции "вагнеровцев": детали беседы
В четверг, 6 августа, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Конюком по поводу выдачи Киеву 28 «вагнеровцев», задержанных под Минском в конце июля.
«Генпрокурор отметила, что сейчас органом досудебного расследования готовится ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
В свою очередь, Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче «вагнеровцев» будет принято после получения запросов белорусской стороной.
Напомним, что 31 июля Офисом генпрокурора в Генпрокуратуру Беларуси было направлено ходатайство с просьбой задержать 28 «вагнеровцев» для дальнейшей экстрадиции их в Украину.
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