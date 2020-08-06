Лукашенко раскрыл резонансные детали разговора с Путиным и Шойгу о Донбассе

Руководство России зимой 2015 года, после кровавой бойни в Дебальцево, когда с украинской и российской стороны погибло много людей, говорило о готовности завершить войну на Донбассе.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам белорусского президента, к разговору об Украине их с Путиным подтолкнул российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Это было после Дебальцево. Когда случилась страшная бойня там… И я как раз с Путиным встретился: «Что у вас там произошло? Все говорят, очень много людей погибло». Он говорит: «Каша. Каша…» [Путин] начал разговаривать с Шойгу, передал мне трубку. Я подошел к аппарату, говорю: «Сергей Кужугетович, не кажется, что далеко зашли?» — «Да, кажется. Надо с этим кончать», — пересказал суть беседы Лукашенко.

Напомним, в феврале 2015 года российские оккупанты и подконтрольные им боевики предприняли масштабное наступление на Дебальцево в Донецкой области. В это время в Минске шли переговоры между главами Украины, Германии, Франции и России.

Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боев в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, 18 пропали без вести.

О событиях на Дебальцевском плацдарме зимой 2015 в материале «ФАКТОВ».



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