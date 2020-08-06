- 22:36 Обманывали клиентов банков: в Киеве и Днепре разоблачили деятельность «черных» сall-центров
- 22:20 Ермак анонсировал новый обмен пленными
- 21:57 Стерненко смягчили меру пресечения
- 21:53 «Манчестер Сити» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:42 Лукашенко раскрыл резонансные детали разговора с Путиным и Шойгу о Донбассе
- 21:24 Разбил стекло и угрожал ножом: пассажир устроил дебош в поезде Ровно – Николаев
- 21:01 Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке
- 20:23 Минск не выдаст «вагнеровцев» Киеву, пока Украина не докажет их вину, — Лукашенко
- 20:03 Одесский фермер выращивает уникальные ягоды и собирает обильные урожаи
- 20:01 «Все идет по плану»: адвокаты Ефремова и потерпевших выступили с интригующими заявлениями
- 19:53 Венедиктова обсудила с генпрокурором Беларуси вопрос экстрадиции "вагнеровцев": детали беседы
- 19:38 «Украина не хотела защищать свой кусок земли»: Лукашенко сделал громкое заявление о Крыме
Лукашенко раскрыл резонансные детали разговора с Путиным и Шойгу о Донбассе
Руководство России зимой 2015 года, после кровавой бойни в Дебальцево, когда с украинской и российской стороны погибло много людей, говорило о готовности завершить войну на Донбассе.
Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По словам белорусского президента, к разговору об Украине их с Путиным подтолкнул российский министр обороны Сергей Шойгу.
«Это было после Дебальцево. Когда случилась страшная бойня там… И я как раз с Путиным встретился: «Что у вас там произошло? Все говорят, очень много людей погибло». Он говорит: «Каша. Каша…» [Путин] начал разговаривать с Шойгу, передал мне трубку. Я подошел к аппарату, говорю: «Сергей Кужугетович, не кажется, что далеко зашли?» — «Да, кажется. Надо с этим кончать», — пересказал суть беседы Лукашенко.
Напомним, в феврале 2015 года российские оккупанты и подконтрольные им боевики предприняли масштабное наступление на Дебальцево в Донецкой области. В это время в Минске шли переговоры между главами Украины, Германии, Франции и России.
Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боев в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, 18 пропали без вести.
О событиях на Дебальцевском плацдарме зимой 2015 в материале «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В порту под Одессой лежит под открытым небом в 4 раза больше нитрата аммония, чем было в Бейруте (фото, видео)
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
Ветер: 0 м/с C
Давление: 752 мм