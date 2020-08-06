Ермак анонсировал новый обмен пленными

Представители стран «нормандской четверки» договорились о продолжении обмена пленными между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Следующий обмен должен произойти в ближайшее время.

Об этом на встрече с журналистами заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает «Новое время».

«Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время», — сказал Ермак.

По его словам, пока не решен вопрос о точках разведения. Многие вопросы уже согласованы, но окончательного решения нет.

В интервью Reuters Ермак сказал, что Украина рассчитывает в течение нескольких недель обменять около 100 пленных.

Напомним, встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников состоялась 3 июля в Берлине. Переговоры продолжались 11 часов. В них впервые принимал участие заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Россия отказалась ставить подпись под согласованными Украиной, Германией и Францией рекомендациями для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По мнению вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, следующая встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» может состояться уже в августе.

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