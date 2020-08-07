Ссоры с Путиным, захват Крыма и выборы в Беларуси: полное видео интервью Лукашенко Гордону

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, позвавший недавно в свою страну генпрокуроров Украины и России, дал откровенное интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Полный текст беседы появился на сайте издания «ГОРДОН».

В интервью, в частности, идет речь о том, выдаст ли Беларусь Украине задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», воевавших на Донбассе; почему Владимир Путин со стопроцентной гарантией не останется президентом России до 2036 года.

Кроме того, пытливый читатель и слушатель узнает из разговора о том, кто и зачем посоветовал США разместить ракеты средней дальности в Украине; об отношении Александра Лукашенко к Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко и Виктору Януковичу.

Кроме того, белорусский «бацька» поделился мнением о том, почему Борис Ельцин выбрал своим преемником именно Путина; почему переговоры с действующим главой РФ проходят «эмоционально» и с «матюками».

Не менее интересным будет узнать мнение белорусского лидера о том, кто заразил его коронавирусом; почему не стоит всерьез воспринимать проходящие в Минске и других городах протесты против власти; пойдет ли на дебаты с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской и кто именно станет следующим президентом Беларуси.

Напомним, что «ФАКТЫ» уже публиковали выдержки из интервью Александра Лукашенко журналисту Дмитрию Гордону. Речь, в частности, шла о том, что «только руководство Украины могло сдать России Крым», который оккупантам уже тяжело содержать.

Кроме того, Лукашенко рассказал о том, что руководство России зимой 2015 года, после кровавой бойни в Дебальцево, говорило о готовности завершить войну на Донбассе. Также Лукашенко оценил шансы Зеленского на осуществление преобразований в стране и высказал предположения о том, как долго будет править Путин в РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Лукашенко рассказал, готов ли передать власть своему сыну Николаю.

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