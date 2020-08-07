Признал свою вину: капитану затонувшего «Делфи» вынесли приговор

Капитана затонувшего у одесского побережья танкера «Делфи» приговорили к одному году ограничения свободы.

Соответствующий приговор вынес в четверг, 6 августа, Приморский районный суд, сообщает Telegram-канал издания «Думская».

Уточняется, что капитан полностью признал свою вину и активно содействовал раскрытию преступления.

Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

Как известно, его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Суд установил, что капитан допустил нарушения, которые привели к аварийному морскому событию, которое произошло 20 ноября. Танкер начал дрейфовать, а 22 ноября он потерпел бедствие у берегов Одессы, сев на мель в районе пляжа «Дельфин».

«Капитан, в нарушение правил безопасности мореплавания, а также в нарушение требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой в составе трех человек (вместо пяти) стоял без груза на якоре на Одесской банке за пределами территориальных вод Украины в ожидании пополнения судовых запасов (провизии, масла, топлива), а также распоряжения судовладельца о дальнейших действиях», — цитирует издание сообщение суда.

Также капитан не принял к сведению предупреждения об ухудшении погодных условий и не предпринял необходимых мер, чтобы не допустить дрейфа.

Сообщается, что операторы порта «Южный» в течение недели перед крушением предупреждали капитана о наступающей непогоде и рекомендовали подать сигнал «SOS!», чтобы начать спасательные работы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что танкер обещали убрать до начала курортного сезона, однако он по прежнему на месте. Судовладелец предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по «уборке пляжа» перешла под контроль АМПУ. Там объявили конкурс на подъем судна и разыскивают подрядчика для этих работ.

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