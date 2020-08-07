Готов был приютить Януковича: Лукашенко рассказал об отношениях с беглым украинским президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко был готов в свое время приютить убегавшего от своего народа «любителя золотых батонов» Виктора Януковича — как сделал ранее с экс-главой Киргизии Курманбеком Бакиевым.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Конечно. Безусловно, — ответил Лукашенко на вопрос о намерениях предоставить убежище у себя в стране Януковичу.

«Я считал и считаю, что тогда у вас произошел государственный переворот. Это было незаконно. Я не оцениваю сейчас: виноват-не виноват. Конечно, виноват Янукович», — добавил он.

Между тем, как оказалось, у Лукашенко был повод обидеться на беглого украинского экс-диктатора: Виктор Янукович пригласил его на годовщину взрыв на ЧАЭС, но затем под давлением Запада отменил приглашение.

«Он отказался принимать меня в Украине. А когда я сказал: „Я не требую, не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой, в Украину“, — и приказал поставить самолет для взлета. Он закрыл пролет для моего самолета», — сокрушается Лукашенко.

Тем не менее, он «все простил» Януковичу, которого поддерживал во время Майдана.

«Я ему все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно когда у него сын погиб и прочее. Ну, всякое бывает в жизни… Человек допустил слабину. Нельзя быть злопамятным. Поэтому у нас… тоже я не скажу, что у нас сегодня плохие отношения», — считает президент Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью Гордону Лукашенко рассказал о том, что руководство России зимой 2015 года, после кровавой бойни в Дебальцево говорило о готовности завершить войну на Донбассе, но что-то помешало этому.

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter