27.48 / 27.86 32.34 / 33.08
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Легко отделался": инфицированный COVID-19 нардеп сообщил о своем выздоровлении

6:43 7 августа 2020
Гетманцев Данил

Ряды прошедших через заболевание коронавирусом народных избранников пополнил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев («Слуга народа»).

О своем выздоровлении он написал в посте на странице в Facebook.

«Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген», — заявил Гетманцев.

Все происходящее с ним в предыдущие дни он считает «вырванными из жизни неделями», которое «не пожелаешь даже великовозрастным умникам, ФБ-экспертам и ТВ-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% „подтверждённые“ тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов».

«Носите маски», — резюмировал нардеп, не забыв поблагодарить всех, кто волновался о состоянии его здоровья и назвав украинских медиков «святыми в белых скафандрах».

Как известно, Гетманцев 28 июля заявил, что инфицирован COVID-19. При этом просил всех, кто контактировал с ним с 20 июля, сдать тест.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что инфицированная коронавирусом народный депутат Анна Скороход рассказала о том, как ее лечили от опасного заболевания.

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Зинченко и Влада Седан

Футболист сборной Украины Зинченко женился на Владе Седан (фото, видео)

Роман Скрипник

«Скрипник был обозлен на весь мир и сдаваться не хотел»: все подробности дела о полтавском террористе

лето

Дожди с грозами и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели

ударил женщину

На Львовщине депутат ударил женщину в лицо: видео инцидента попало в сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер