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"Легко отделался": инфицированный COVID-19 нардеп сообщил о своем выздоровлении
Ряды прошедших через заболевание коронавирусом народных избранников пополнил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев («Слуга народа»).
О своем выздоровлении он написал в посте на странице в Facebook.
«Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген», — заявил Гетманцев.
Все происходящее с ним в предыдущие дни он считает «вырванными из жизни неделями», которое «не пожелаешь даже великовозрастным умникам, ФБ-экспертам и ТВ-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% „подтверждённые“ тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов».
«Носите маски», — резюмировал нардеп, не забыв поблагодарить всех, кто волновался о состоянии его здоровья и назвав украинских медиков «святыми в белых скафандрах».
Как известно, Гетманцев 28 июля заявил, что инфицирован COVID-19. При этом просил всех, кто контактировал с ним с 20 июля, сдать тест.
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