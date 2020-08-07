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Украина

Дожди с грозами и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели

7:10 7 августа 2020
лето

В Украине до конца недели синоптики обещают жаркую погоду. Дожди с грозами пройдут в западных регионах.

В пятницу, 7 августа, на всей территории страны будет солнечно и сухо. На западе воздух прогреется до 31 градуса, на юге и востоке — до 34 — 35, сообщает Укргидрометцентр.

В выходные температура воздуха немного снизится.

В субботу, 8 августа, во Львове, Ужгороде, Черновцах и Луцке ожидаются дожди с грозами и до +29 градусов. На остальной территории сухо. На севере +28-+29, на юге и востоке — +31-+32.

В воскресенье, 9 августа, сохранится почти такая же погода. Зона осадков расширится на весь запад страны.

Подробнее о погоде в Украине до конца недели в материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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