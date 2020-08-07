- 09:19 Египет обязал прибывающих из-за границы иметь справку об отсутствии COVID-19: коснется ли это туристов
- 09:14 Снова антирекорд: в Украине за сутки выявили почти 1500 новых случаев коронавируса
- 09:01 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:43 Пытавшийся покончить с собой мужчина обстрелял полицейских в Харькове
- 08:29 В России разразились угрозами ядерного удара в случае любой ракетной атаки врага
- 08:15 «Барселона» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:02 Захватывали малышей в детском саду и устраивали взрывы во время митингов: хроника терактов в независимой Украине
- 07:50 Сотрудники Facebook еще год будут работать дома из-за пандемии коронавируса
- 07:33 Чем опасен загар и что делать при солнечном ожоге: на прямой линии «ФАКТОВ» дерматолог
- 07:22 Футболист сборной Украины Зинченко женился на Владе Седан
- 07:10 Дожди с грозами и жара: синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели
- 06:43 "Легко отделался": инфицированный COVID-19 нардеп сообщил о своем выздоровлении
Снова антирекорд: в Украине за сутки выявили почти 1500 новых случаев коронавируса
В Украине установлен очередной антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки, 6 августа, COVID-19 диагностировали у 1453 пациентов, умерло 33 человека.
Больше всего инфицированных за сутки, как и днем ранее, — в Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) областях и в Киеве (186).
Отметим, Харьковская, Одесская области и Киев отнесены на данный момент к зеленой карантинной зоне.
По данным системы мониторинга СНБО, всего в Украине с начала эпидемии подтверждены 78261 случай заражения. 33 354 человека еще болеют, вылечились 43055 человек.
Подробно о статистике заболеваемости и смертности по областям в материале «ФАКТОВ».72
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 0 м/с C
Давление: 752 мм