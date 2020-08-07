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Украина

Снова антирекорд: в Украине за сутки выявили почти 1500 новых случаев коронавируса

9:14 7 августа 2020
скорая

В Украине установлен очередной антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки, 6 августа, COVID-19 диагностировали у 1453 пациентов, умерло 33 человека.

Больше всего инфицированных за сутки, как и днем ранее, — в Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) областях и в Киеве (186).

Отметим, Харьковская, Одесская области и Киев отнесены на данный момент к зеленой карантинной зоне.

По данным системы мониторинга СНБО, всего в Украине с начала эпидемии подтверждены 78261 случай заражения. 33 354 человека еще болеют, вылечились 43055 человек.

Подробно о статистике заболеваемости и смертности по областям в материале «ФАКТОВ».

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